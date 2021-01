¿Qué representa la bandera amarilla de Gadsden usada por simpatizantes de Trump en el Capitolio?

Volada por muchos manifestantes en el Capitolio de Estados Unidos el martes 6 de enero, la bandera de Gadsden tiene un diseño simple y gráfico: una serpiente de cascabel enroscada en un campo amarillo con el texto "Don't Tread On Me" (No me pises).

Pero ese diseño simple esconde algunas complejidades importantes, tanto históricamente como hoy, como aparece en los mítines que exigen que se le permita al presidente Donald Trump permanecer en el cargo.

La bandera se originó mucho antes de la Revolución Estadounidense y en los últimos años ha sido utilizada por el movimiento del Tea Party y, en ocasiones, por miembros del movimiento de milicias. Pero también se ha utilizado para representar al Cuerpo de Marines de EU, la Marina de EU, el equipo nacional de fútbol masculino de EU, y a una franquicia de la Major League Soccer.

Como estudioso del diseño gráfico, encuentro las banderas interesantes como símbolos, ya que adquieren significados más profundos para quienes las exhiben.

A menudo, las personas usan una bandera no por lo que se muestra explícitamente, sino por lo que la persona cree que representa, aunque ese significado puede cambiar con el tiempo y con la perspectiva de uno, como ha sucedido con la bandera de Gadsden.

El comienzo de un mito

El origen de la bandera no está del todo claro. Parece comenzar con una simple ilustración que acompaña a un ensayo de Benjamin Franklin en 1754, 20 años antes de la independencia estadounidense.

La imagen, posiblemente dibujada por el propio Franklin, retrata las colonias estadounidenses como partes de una serpiente dividida, simplemente diciendo "Únete o muere". El ensayo que la acompañaba abordaba el principal problema de los colonos británicos en América del Norte: la amenaza de los franceses y sus aliados nativos americanos.

Shutterstock

Más tarde, cuando la Revolución Estadounidense tomó forma, la imagen adquirió un nuevo significado. Los colonos izaron varias banderas, incluidas las que representaban serpientes de cascabel, una criatura claramente estadounidense que se cree que ataca solo en defensa propia.

La bandera comúnmente conocida como "First Navy Jack" tenía 13 franjas rojas y blancas, y posiblemente una serpiente de cascabel de madera con 13 cascabeles, encima de las palabras "Don't Tread On Me".

En 1775, cuando comenzó la Revolución Estadounidense, el político de Carolina del Sur Christopher Gadsden amplió la idea de Franklin, y posiblemente también la bandera roja y blanca, cuando creó la bandera amarilla con un cascabel enrollado y la misma frase: "No me pises".

Gadsden era un propietario y comerciante de esclavos, que construyó Gadsden's Wharf en Charleston, Carolina del Sur, que era un importante sitio de comercio de esclavos. Hasta el 40 por ciento de los africanos esclavizados que fueron llevados a Estados Unidos llegaron por primera vez ese lugar.

Está previsto que el sitio sea el hogar del Museo Internacional Afroamericano, que estima que 150 mil africanos capturados atravesaron el muelle y que entre el 60 y el 80 por ciento de los afroamericanos de hoy pueden rastrear un antepasado en el comercio allí.

Un símbolo que despertó

Durante la mayor parte de la historia de Estados Unidos, esta bandera fue casi olvidada, aunque tenía cierto prestigio en los círculos libertarios.

La versión 'First Navy Jack' resurgió en 1976 en los barcos de la Marina de Estados Unidos. Para celebrar el bicentenario de la nación, y nuevamente después del 11 de septiembre, aunque hoy esa bandera está reservada para el buque de guerra con estado activo más largo. Su uso siguió siendo en gran parte apolítico.

Te recomendamos:

¿El asalto al Capitolio en EU es un golpe de Estado? Te damos la respuesta

¿Qué es la Enmienda 25 y por qué es la vía para destituir a Trump?

Shutterstock

En 2006, el eslogan y la serpiente enroscada vieron cierto uso comercial por parte de Nike y el Philadelphia Union, un equipo de la Major League Soccer.

Casi al mismo tiempo, sin embargo, la bandera adquirió un nuevo significado político: el Tea Party, un movimiento republicano de línea dura contra los impuestos, comenzó a usarla. La implicación era que el Gobierno de Estados Unidos se había convertido en el opresor que amenazaba las libertades de sus propios ciudadanos.

Quizás como resultado del movimiento del Tea Party, varios gobiernos estatales de todo el país ofrecen un diseño de placa para auto con la bandera de Gadsden. Al menos algunas de esas placas cobran tarifas adicionales por la placa especial, enviando las ganancias a organizaciones sin fines de lucro .

La bandera de Gadsden también ha aparecido en otras protestas políticas, como las que se oponen a las restricciones a la propiedad de armas y las reglas impuestas en 2020 para frenar la propagación del coronavirus.

Más recientemente, la bandera ha sido izada y exhibida en algunas protestas postelectorales, incluidos eventos en los que los manifestantes pidieron a los funcionarios que dejaran de contar los votos, y también dentro y fuera del edificio del Capitolio en Washington, DC, durante el recuento de los votos electorales el 6 de enero de 2021.

Debido a la historia de su creador y debido a que comúnmente se vuela junto con las banderas "Trump 2020", la bandera de batalla confederada y otras banderas de supremacía blanca, algunos ahora pueden ver la bandera de Gadsden como un símbolo de intolerancia y odio, o incluso racismo. Si es así, su significado original se pierde para siempre, pero queda un tema.

En esencia, la bandera es una simple advertencia, pero para quién y de quién ha cambiado claramente. Atrás quedó la intención original de unir a los estados para luchar contra un opresor externo. En cambio, para quienes lo vuelan hoy, el gobierno es el opresor.

Puedes leer el texto original dando clic aquí.

*Paul Bruski es profesor asociado de Diseño Gráfico en la Universidad estatal de Iowa.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.

Te podría interesar

Trump reconoce fin de su mandato en EU y promete transición ordenada con Biden

Fotogalería: Así fue la toma del Capitolio de EU por manifestantes pro-Trump