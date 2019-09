¿Qué pasa con el Brexit? Te lo explicamos en este 'acordeón'

- El Parlamento británico votó este martes en contra del primer ministro Boris Johnson y se acercó a bloquear un Brexit sin acuerdo.

- Esta votación le permite a los legisladores tomar el control parlamentario del Reino Unido y luchar contra la salida de la Unión Europea si no hay un acuerdo de por medio.

-A medida que el Brexit enfrentaba sus día clave, los inversionistas internacionales mostraban su preocupación. La libra bajó a 1.1960 dólares en las cotizaciones matinales de este martes, un centavo con respecto al lunes, y se estabilizó en 1.1990 dólares. La divisa cerró en 1.2088 dólares por unidad.

Este fue su nivel más bajo desde octubre de 2016, cuando la incertidumbre sobre el referéndum del Brexit era particularmente alta.

Para entender cómo se llegó a este escenario, es importante remitirse tiempo atrás:

-Empecemos por entender a un "Brexit sin acuerdo" como una salida del bloque en la que se abandonaría el mercado único y las regulaciones aduaneras que facilitan el comercio entre los países de la Unión Europea.

-Políticos, legisladores y empresarios, que se oponen a una salida de la UE de ese tipo, argumentan que eso sería un duro golpe para la economía británica.

-Se considera que un Brexit sin acuerdo es una opción peligrosa porque frenará décadas de comercio ininterrumpido con el mercado único, con 500 millones de personas.

-Johnson insiste en que el potencial de salir sin un pacto debe mantenerse como moneda de cambio en las negociaciones con Bruselas.

-En su momento, la exprimera ministra Theresa May tenía un acuerdo de salida que ella misma había conseguido con la Unión Europea, pero no logró persuadir a los miembros del Parlamento para apoyar su acuerdo. May renunció.

-Posteriormente llegó Boris Johnson, un duro defensor del Brexit sin acuerdo. ¿Cómo podría lograrlo? Quizá su mejor opción sería esperar hasta el 31 de octubre, plazo establecido para abandonar la UE. Además, contaba con la mayoría parlamentaria, lo que frenaría cualquier intento por discutir o modificar leyes con respecto al tema.

-Por eso, decidió suspender el Parlamento del 10 de septiembre al 13 de octubre. La Reina Isabel II dio el visto bueno a dicho cierre.

Lo anterior provocó diversas manifestaciones y descontento de algunos ciudadanos que salieron a protestar a las calles. Muchos consideraban que se trataba de una estrategia del primer ministro para evitar el voto parlamentario y forzar al Brexit sin acuerdo.

-Por ello una alternativa para los legisladores opositores era tomar el control del Parlamento. Este martes se realizó la votación con 328 votos a favor de frenar a Johnson.

-El miércoles se iniciará un trámite para convertir en ley un proyecto que evite la salida de la Unión Europea sin antes tener un acuerdo con el bloque.

-Podrán discutir un nuevo plazo de salida de la UE, que podría pasar del 31 de octubre al 31 de enero de 2020.

"Los votos de esta noche indican que el Parlamento romperá cualquier acuerdo que tengamos", dijo Johnson tras conocer el resultado de la votación de este martes.

-Los parlamentarios deberán apresurarse en aprobar sus reformas ya que este 3 de septiembre volvieron a las labores después del receso de verano, por lo que tienen los días contados (la suspensión del Parlamento inicia el 10 de septiembre). Cabe destacar que aprobar una nueva ley requiere de la aprobación tanto de la Cámara de los Comunes como de la Cámara de los Lores.

-El primer ministro británico afirmó la noche del martes (hora local), tras el revés del Parlamento, que convocará a nuevas elecciones generales. Sigue afirmando que el país saldrá de la UE el 31 de octubre.

Con información de AP*