¿Qué lecciones podemos aprender de Nueva Zelanda, el país sin nuevos casos de COVID-19 en 100 días?

Nueva Zelanda cumplió este domingo 100 días sin nuevos casos de (coronavirus) COVID-19 debido a que el último registrado en la nación fue el pasado 1 de mayo. ¿Cómo ha hecho este país para lograr la que en estos tiempos puede ser considerada una hazaña?

De acuerdo con un artículo de The New England Journal of Medicine, este país de Oceanía ha conseguido dejar fuera de sus fronteras a este virus debido a su plan de acción rápido y oportuno.

"A pesar del aislamiento geográfico de Nueva Zelanda, sabíamos que la introducción del SARS-CoV-2 era inminente debido a la gran cantidad de turistas y estudiantes que llegan al país cada verano, principalmente de Europa y China continental. Nuestros modelos de enfermedad indicaron que podíamos esperar que la pandemia se extendiera ampliamente, abrumara nuestro sistema de atención médica y representara una carga desproporcionada para los pueblos indígenas maoríes y del Pacífico", escriben Michael G. Baker, Nick Wilson y Andrew Anglemyer, de la Universidad de Otago, de Nueva Zelanda, autores del artículo.

Entre las medidas implementadas en ese país contra la pandemia, los especialistas destacan las siguientes:

-Nueva Zelanda comenzó a implementar un plan contra el coronavirus en febrero, que incluía la preparación de hospitales para la afluencia de pacientes. También comenzó a instituir políticas de control fronterizo para retrasar la llegada de la pandemia.

-El gobierno implementó un estricto bloqueo en todo el país (designado Nivel de Alerta 4) el 26 de marzo, basado en una estrategia no de mitigación sino de eliminación . Después de cinco semanas, y con el número de casos nuevos disminuyendo rápidamente, Nueva Zelanda pasó al Nivel de Alerta 3 por dos semanas adicionales, lo que resultó en un total de siete semanas de lo que era esencialmente una orden nacional de permanencia en el hogar.

-A principios de mayo, se identificó el último caso conocido de COVID-19 en el país y la persona fue puesta en aislamiento, lo que marcó el final de la propagación comunitaria identificada. El 8 de junio, el gobierno anunció un paso al Nivel de Alerta 1, declarando así efectivamente el fin de la pandemia en Nueva Zelanda, 103 días después del primer caso identificado.

-Nueva Zelanda se encuentra ahora en la etapa posteliminación, que viene con sus propias incertidumbres. Los únicos casos identificados en el país se encuentran entre los viajeros internacionales, todos los cuales se mantienen en cuarentena administrada por el gobierno o en aislamiento durante 14 días después de la llegada para que no comprometan el estado de eliminación del país.

-La Primera Ministra, Jacinda Ardern, brindó un liderazgo empático y comunicó de manera efectiva mensajes clave a los ciudadanos, destacando la lucha contra la pandemia como el trabajo de un “equipo de cinco millones”, lo que resultó en una alta confianza pública y adhesión a las medidas.

-Para mitigar los efectos económicos adversos, el gobierno instituyó un programa de gastos para apoyar a las empresas y complementar los ingresos de los empleados que perdieron sus trabajos o cuyos trabajos se vieron amenazados.

"Por supuesto, Nueva Zelanda sigue siendo vulnerable a futuros brotes derivados de fallas en el control fronterizo y las políticas de cuarentena o aislamiento", comentan los autores del artículo, y añaden: "Nueva Zelanda debe planificar una respuesta a los resurgimientos con una variedad de medidas de control, incluido el uso de cubrebocas masivo, el cual no ha sido parte de nuestra respuesta hasta la fecha".

Este país suma mil 569 casos y 22 muertes por COVID-19. Su mortalidad relacionada con esta enfermedades de cuatro por un millón, la más baja entre los 37 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).