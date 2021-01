¿Qué es la Enmienda 25 y por qué es la vía para destituir a Trump?

Legisladores demócratas pidieron este miércoles al vicepresidente Mike Pence que invoque la 25ª Enmienda de la Constitución, luego de que manifestantes pro-Trump irrumpieron en el Capitolio para detener la certificación de los votos del Colegio Electoral, los cuales favorecen al presidente electo de EU, Joe Biden.

La enmienda 25 es una norma constitucional de Estados Unidos que permite remover del poder al presidente y transferirlo al vicepresidente; sin embargo, hay algunas condiciones que deben cumplirse.

Al respecto, Ted Lieu, congresista demócrata por California, escribió en Twitter: "Querido vicepresidente Mike Pence: Necesitas comenzar la 25ª Enmienda. Trump está separado de la realidad".

Mientras que Charlie Crist, miembro demócrata de la Cámara de Representantes por Florida, señaló: "La 25ª Enmienda permite la destitución de un Presidente. Es hora de destituir al presidente".

Los legisladores señalaron a Donald Trump de incitar a los manifestantes que este miércoles entraron con violencia al edificio donde se encuentran las dos Cámaras estadounidenses.

“Incitar a un golpe tiene que justificar un juicio político”, escribió en Twitter el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), Leon Russell, quien también instó al gabinete de Trump a apelar a la 25° Enmienda.

A continuación conoce más sobre esta enmienda, de acuerdo con información de National Constitution Center:

-Fue aprobada en 1965 por el Congreso luego del asesinato en 1963 del presidente John F. Kennedy y debido a que hasta ese año no existía un mecanismo claro sobre quién debía de ocupar el cargo si este quedaba vacante.

La norma establece cuatro disposiciones:

-El vicepresidente se hará cargo del gobierno si el jefe de Estado muere, renuncia o es destituido.

-Si queda vacante la vicepresidencia, el presidente nombrará un reemplazo que deberá de ser confirmado por la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.

-El presidente puede delegar sus funciones al vicepresidente de forma temporal.

"Siempre que el Presidente transmita al Presidente pro tempore del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes su declaración escrita de que no puede ejercer las facultades y deberes de su cargo, y hasta que les transmita una declaración escrita, en contrario, tales poderes y deberes serán desempeñados por el vicepresidente como presidente interino".

- El vicepresidente y la mayoría de los miembros del gabinete pueden declarar que el presidente no es capaz de "desempeñar las funciones y obligaciones de su cargo", lo que puede llevar a que el mandatario sea sustituido por su número dos.

Esta última opción nunca ha sido utilizada y es la que los legisladores exigen que se aplique.

Sin embargo, expertos señalan que es difícil que esta enmienda pueda aplicarse, especialmente la última disposición.

"Esta disposición fue creada para establecer la transición en el poder cuando el presidente está incapacitado. Para aplicarla tienes que ser capaz de demostrar que él no puede desempeñar las funciones y obligaciones de su cargo", dice Saikrishna Prakash, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia e investigador principal del Centro Miller de Estudios sobre la Presidencia de Estados Unidos, a BBC.

"Si está en coma, esto es evidente, o si está muy enfermo y no puede trabajar. También por incapacidad mental, si se le olvidan las cosas por sufrir alzhéimer, por ejemplo. La cuestión está en si crees que el presidente no ha sido capaz de dedicar el tiempo y el esfuerzo que exige su cargo, ¿es eso suficiente para concluir que él no puede desempeñar sus funciones? Esa es la duda que pueden tener quienes se oponen al presidente", agregó.

