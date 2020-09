¿Qué es la bisexualidad?

En este Día de la Visibilidad Bisexual, te explicamos a qué se refiere esta orientación sexual.

Las personas bisexuales sienten atracción emocional, romántica y/o sexual hacia las personas de más de un género, explica la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Quienes se identifican como bisexuales o 'bi' pueden cambiar la atracción que sienten hacia las personas de cualquier género durante su vida.

Las personas 'bi' sufren los mismos abusos que los homosexuales y las lesbianas, como la criminalización por sostener relaciones con personas del mismo sexo, así como la discriminación, conocida como bifobia.

La bifobia, en tanto, es el miedo u odio irracional hacia las personas identificadas como bisexuales, basados en estereotipos que incluyen mitos como que "solo están experimentando", "es una etapa", "buscan atención" o que son "inmorales o inestables", así como la idea de que son más promiscuas.

"Algunas personas creen erróneamente que las personas 'bi' no sufren violaciones porque pueden 'elegir' estar en relaciones que serán percibidas como heterosexuales. Como resultado, la mayoría de las personas 'bi' temen 'salir del armario', incluso con sus familiares y amigos más cercanos", indica la ONU.

Estos conceptos erróneos relacionados con las personas 'bi', los cuales pueden ser percibidos incluso por personas de la comunidad LGBTTTIQ+, dejan a estas personas sintiéndose incomprendidas y aisladas, advierte la organización.

La agrupación It Gets Better México puntualiza sobre las personas bisexuales que no necesitan "elegir un bando", ni tampoco es una fase, y que las y los bisexuales no se sienten solo atraídos por géneros binarios.

La organización Abrazo Grupal ha compartido en redes sociales algunas reflexiones sobre el Día de la Visibilidad Bisexual, relacionadas con conceptos, mitos y experiencias.