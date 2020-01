¿Qué es el 'Pizzagate' y cómo surgió?

El 'Pizzagate' es una teoría conspiratoria que se volvió viral durante las elecciones presidenciales de 2016.

Sin embargo, fue desmentida por una amplia gama de organizaciones, incluido el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia en Washington, lugar en donde surgió.

La información fue difundida en redes sociales y páginas web de noticias falsas, y aseguraba que la pizzería Comet Ping Pong de Washington era el epicentro de una presunta red de pedofilia ligada a Hillary Clinton, candidata demócrata en las elecciones presidenciales de 2016.

Edgar Maddison Welch, un hombre de 28 años, llegó armado el 4 de diciembre de 2016 al negociode pizzas y disparó sin causar heridos, presuntamente con el objetivo de salvar a niños de una supuesta red de esclavitud sexual. Lo que hizo que el tiroteo generara teorías de que la conspiración era más grande.

En blogs, canales de YouTube y programas de radio por internet dedicados a teorías conspirativas, el arresto de Edgar Maddison Welch por el llamado 'Pizzagate' fue solo una "bandera falsa", un término que ellos usan para acciones encubiertas o de distracción y que son orquestadas por el gobierno u otros grupos poderosos.

La persistente creencia en la teoría de la bandera falsa muestra qué tan neciamente elaboradas pueden estar las conspiraciones, de acuerdo con expertos consultados en ese entonces por la agencia AP.

Según la policía –informó AP-, Welch llegó conduciendo hasta el restaurante para investigar el rumor de que supuestamente el jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, y otros dentro de Washington tenían a niños trabajando de esclavos sexuales en ese local.

La policía dijo que Welch hizo varios disparos dentro de la pizzería con un fusil de tipo militar y se rindió pacíficamente después de darse cuenta de que no había evidencia alguna de la existencia de una organización secreta de pedofilia.

En los últimos años, empleados de Comet han reportado diversos ataques menores y acoso online. Aparte de eso, el negocio nunca estuvo bajo investigación policial. Pero para los verdaderos creyentes, la ausencia de pruebas es solo otra señal de una conspiración y de un encubrimiento bien orquestado.

Welch, un empleado ocasional y padre de dos hijos en North Carolina, fue condenado en junio de 2017 a cuatro años de prisión. "Siento todo lo que he causado. Solo quería hacer algo bueno y salió mal", dijo en ese entonces a The New York Times.

Una vez que una teoría conspiratoria gana impulso, es inútil enfrentar a los creyentes con los hechos, de acuerdo con Michael Barkun, profesor emérito en la Escuela Maxwell de la Universidad Syracuse y autor del libro A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America (Una cultura de la conspiración: visiones apocalípticas en el Estados Unidos contemporáneo).

Los que creen en el 'Pizzagate' hablan de las referencias a la pizza y el queso (cheese), palabras clave para porn (porno) y child (niño), en correos infiltrados de Podesta, los cuales fueron publicados por WikiLeaks, y a los lazos del dueño de Comet, James Alefantis, con donantes demócratas.

Los creyentes peinaron los mensajes de Alefantis en redes sociales e incluso en los menús de su restaurante buscando "palabras clave" y "símbolos" que hicieran referencia al abuso sexual infantil.

Los creyentes en las conspiraciones han vinculado a Hillary Clinton con el abuso sexual infantil desde la década de 1990, de acuerdo con el profesor Barkun.

Andrew Breitbart, el fallecido creador del sitio de noticias conservadoras Breitbart News -después dirigido por el estratega del presidente electo Donald Trump, Stephen Bannon- tuiteó en 2011 que Podesta "encubre la esclavitud sexual de menores".

"Las teorías de la conspiración también pueden ayudar a los creyentes a procesar noticias terribles, como los escándalos de abuso sexual donde está involucrada la Iglesia católica o los casos en la Universidad Penn State", dijo a AP James Broderick, profesor de inglés en la Universidad New Jersey City y coautor de Web of Conspiracy: A Guide to Conspiracy Theory Sites on the Internet (Red de conspiración: una guía para los sitios de teorías de la conspiración en internet).

Con información de AP, The New York Times y El País.