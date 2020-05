¿Qué aprendió Trump de Richard Nixon, el único presidente que dimitió el cargo?

El presidente Donald Trump, afirmó que aprendió de un mandatario caído de Estados Unidos a no despedir a los funcionarios que investigan posibles irregularidades, un día después de que el Departamento de Justicia dijera que quería retirar los cargos contra su exasesor, Michael Flynn.

“Aprendí mucho de Richard Nixon. No destituya a la gente”, dijo en una entrevista de una hora con Fox News este viernes por la mañana. “Aprendí mucho. Estudio historia”.

La decisión del Departamento de Justicia del jueves de retirar los cargos contra el exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn por mentir a los agentes del FBI se produjo tras semanas de demandas de Trump y sus aliados para que se reparara lo que el presidente a menudo llama un “engaño” demócrata y una “cacería de brujas” con la intención de asfixiar su administración.

Trump -cuya frase eslogan en su programa de televisión era "Estás despedido"- declaró que se abstuvo de destituir a muchos cargos de la Justicia que investigaban la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y la posible participación de su campaña.

La excepción a esta conducta, agregó, fue la destitución de quien fuera director del FBI, James Comey.

Trump agregó que había algunas diferencias entre él y Nixon, quien renunció a la presidencia antes de ser destituido en 1974.

“Por supuesto, había una diferencia, una gran diferencia. En primer lugar, (Nixon) puede que fuera culpable. Y en segundo, tenía cintas por todas partes. Yo no era culpable, no hice nada malo y no había grabaciones”.

El presidente añadió que deseaba que hubiera grabaciones .