¿Puede Twitter sobrevivir a la cancelación de la cuenta de Donald Trump?

Twitter ha hecho algo que alguna vez se consideró inimaginable. Cerró una de sus mayores atracciones, la cuenta de Donald Trump, y al hacerlo también canceló a un presidente estadounidense en funciones.

La prohibición y la justificación de la seguridad pública detrás de ella son parte de una ola de represión de los espacios digitales públicos donde se congregan los partidarios más radicalizados del presidente, y surge en respuesta a la violencia y el derramamiento de sangre del asalto de la semana pasada al Capitolio. Durante el fin de semana, la incipiente red social conservadora Parler fue apagada por los gigantes de la tecnología de los que dependía para llegar a su base de usuarios, incluida su eliminación de las tiendas de aplicaciones de Google y Apple y la decisión de Amazon.com para dejar de alojar el servicio de Parler. Si bien la lógica detrás de las acciones era legítima, los últimos desarrollos ilustran el poder que poseen estas empresas como guardianes del contenido y la información; su voluntad de ejercer ese poder abre un nuevo capítulo en la historia de la Big Tech.

Las acciones fueron lo correcto e inevitables en este punto, como expuse la semana pasada, incluso si plantean preguntas más importantes sobre las empresas de tecnología como árbitros del discurso y resaltan la naturaleza arbitraria de los estándares y reglas que gobiernan el contenido en toda la industria. La evidencia es incontrovertible de que la multitud enojada había utilizado Facebook, Twitter y Parler para coordinar su ataque del 6 de enero. Twitter dijo que una de las principales razones de su suspensión fue la proliferación de publicaciones que planeaban futuras manifestaciones armadas después de los tuits más recientes de Trump. Permitir que los mismos extremistas vuelvan a usar plataformas públicas para incitar a más violencia sería irresponsable dados los eventos de la semana pasada, por lo que es bueno que sus cuentas hayan sido cerradas.

Por muy justificadas que fueran las medidas, Twitter se enfrenta especialmente a implicaciones comerciales concretas. Para bien o para mal, prohibir a Trump, cuyas constantes declaraciones y publicaciones controvertidas avivaron gran parte del ferviente debate y discusión en la plataforma en los últimos años, frenará el crecimiento y la participación de los usuarios. Los números hablan por sí mismos: la cuenta del presidente tenía aproximadamente 90 millones de seguidores, en comparación con los 187 millones de usuarios activos diarios promedio monetizables que Twitter informó en su trimestre más reciente. Muchos de sus seguidores ya amenazan con abandonar Twitter en protesta. ¿Buen viaje? Quizás. Pero los inversores ya se han puesto nerviosos ante los riesgos. El precio de las acciones de la compañía disminuyó un 4.5 por ciento desde el motín del miércoles y luego cayó un 3.8 por ciento adicional después de las horas del viernes tras la noticia de la prohibición de Trump.

A diferencia de los otros gigantes de la tecnología que han tomado una posición, todos los cuales tienen balances sólidos y negocios en general prósperos, Twitter ha estado luchando para solucionar varios problemas centrales, desde la falta de innovación hasta la tecnología de plataforma publicitaria inferior y fallas de seguridad. Además de todo eso, el CEO Jack Dorsey ha sido criticado por el inversor activista Elliott Management. A pesar de un repunte reciente en el precio de sus acciones desde el verano pasado debido al creciente optimismo por una recuperación publicitaria, Twitter ahora enfrenta un futuro más accidentado. Y si bien las restricciones a competidores como Parler pueden, en el margen, evitar que algunos de los usuarios de Trump se vayan, no será suficiente para superar los desafíos de Twitter.

¿Qué debería hacer Twitter? Debe atraer a más usuarios a través de funciones innovadoras más allá de su servicio principal y encontrar formas de monetizarlos. No ha logrado hacer ninguna de las dos cosas durante la última década. Para ser justos, la empresa lo ha estado intentando en los últimos meses. En noviembre pasado, Twitter lanzó Fleets, una versión imitación de Instagram Stories y Snapchat Stories. Sin embargo, hasta ahora no parece estar despegando. En mi experiencia, una gran parte de las historias en Fleets son solo capturas de pantalla de tweets individuales, que frustran el propósito de la nueva función. Twitter también está probando un producto de sala de chat basado en audio llamado Spaces, copiando nuevamente a la competencia, esta vez a Clubhouse, una startup respaldada por empresas. Pero el éxito de estas dos ofertas no está asegurado.

Quizás lo más desmoralizador para los inversionistas de Twitter es que la base de usuarios de la compañía está impulsando el creciente aumento detrás de dos de las nuevas empresas más populares: la Clubhouse antes mencionada y el servicio de boletines electrónicos de pago Substack. Como anécdota, es posible que Twitter ya se haya quedado demasiado atrás de ambos. Desde que vinculé mi cuenta de Twitter a Substack y Clubhouse, he recibido frecuentes notificaciones diarias que muestran una impresionante afluencia de usuarios de Twitter que siguen uniéndose a las plataformas de startups. Tampoco es solo el boca a boca: los correos electrónicos de Substack y la aplicación Clubhouse ofrecen acceso con un solo clic para suscribirse o seguir estas nuevas cuentas. La realidad es que están aprovechando los rieles de Twitter de forma gratuita para ampliar sus membresías. En un año, los accionistas de Twitter pueden volver a lamentar cómo la compañía se perdió el próximo gran avance en estas dos nuevas áreas lucrativas de crecimiento que Twitter debería haber dominado.

Al final del día, Twitter debería ser aplaudido por anteponer el interés público a sus beneficios. Pero su futuro, ya nublado, ahora es decididamente más complicado.

La opinión del articulista no coincide necesariamente con la de Bloomberg. Ni con la de El Financiero

