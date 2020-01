Protestan en 70 ciudades de EU por el ataque a Teherán

Washington.-Diversas protestas se efectuaron el sábado en docenas de ciudades de Estados Unidos contra el asesinato de un general iraní por parte del gobierno del presidente Donald Trump y la decisión de enviar a miles de soldados estadounidenses adicionales a Oriente Medio.

Más de 70 movilizaciones fueron organizadas por diversos colectivos, entre ellos CODEPINK y Act Now to Stop War and End Racism (Actuemos Ahora para Frenar la Guerra y Terminar el Racismo), una coalición pacifista estadounidense.

Desde Tampa a Filadelfia y desde San Francisco a Nueva York, los manifestantes portaron carteles y corearon lemas contra la guerra.

Los organizadores de las protestas señalan que el gobierno de Trump, al asesinar a Qassem Soleimani, básicamente ha dado inicio una guerra con Irán.

En Miami, ante el paso de los automovilistas, unos 50 activistas gritaban “No más asesinatos con drones”, “Queremos paz ya” y “¿Qué queremos? Paz en Irán”.

Cientos de personas reunidas en Times Square corearon “¡Sin justicia no hay paz, Estados Unidos fuera de Medio Oriente!”.

“Estados Unidos pretende utilizar a Irak como punta de lanza para una guerra”, dijo Russell Branca, de 72 años, residente de Queens.

“Si Estados Unidos e Irán van a pelear no será en territorio de nuestro país ni de Irán, sino en otras partes. Es una locura porque nada de esto es necesario”.

Los manifestantes en Washington sostenían carteles que decían “No más guerra ni sanciones a Irán" y "¡Tropas de EU, fuera de Irak!”.

Entre quienes participaron en la protesta en Washington estaba la actriz Jane Fonda, la cual el año pasado fue arrestada en una manifestación por el cambio climático al pie del Capitolio.

Los más jóvenes aquí deberían saber que todas las guerras en las que hemos peleado desde que ellos nacieron han sido por el petróleo, precisó Fonda, de 82 años, a la multitud por un altavoz. Añadió: No podemos seguir perdiendo más vidas, matando a más personas ni seguir arruinando el medio ambiente por el petróleo.

También hubo manifestaciones de protesta en Berlín, Toronto y Ottawa, entre otras grandes ciudades.

Mientras, el diario The New York Times indicó que en los días de protestas contra la embajada estadunidense en Irak por elementos iraníes, presentaron a Trump un menú de opciones para responder, de las cuales asesinar a Soleimani era la más extrema, aunque le recomendaron pasarla por alto en favor de una solución más moderada.

El pasado 28 de diciembre, el presidente Trump parecía haber descartado asesinar a Soleimani, anotaron las fuentes del Times, pero días más tarde, el mandatario enfureció al ver en los noticiarios que la embajada estadunidense en Bagdad estaba siendo atacada por grupos proiraníes y cambió de parecer y decisión lanzar el operativo con drones.