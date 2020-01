Proceso de impeachment contra Trump entra a una nueva fase y el hijo de Biden es clave

Los senadores sostuvieron este miércoles el primero de dos días de interrogatorios a los gerentes de la Cámara de Representantes y a los abogados defensores del presidente Donald Trump, antes de que el proceso de 'impeachment' del presidente pase a un fase fundamental: ¿llamar o no a testigos?

La senadora republicana Lindsey Graham estimó que los 53 republicanos votarían para llamar al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, como testigo si los demócratas obtienen suficientes votos para llamar a testigos.

"Lo único que sé con certeza es que si llamamos a un testigo habrá 53 votos, no 51 ni 52, sino 53, para llamar a Hunter Biden porque es increíblemente relevante en cuanto a si el presidente Trump tenía una razón para creer que la corrupción estaba en marcha en Ucrania", dijo Graham.

Los demócratas dicen que Hunter Biden, quien fue miembro de la junta de una compañía de gas ucraniana, es irrelevante para los cargos de destitución contra Trump y no tiene conocimiento de la conducta del presidente en relación con Ucrania.

Mientras que el gerente de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, rechazó el argumento del abogado de Trump, Alan Dershowitz, de que el abuso de poder es un cargo demasiado vago para justificar la destitución de un presidente, y que se requiere una conducta criminal.

Ese argumento "habría aterrorizado a los fundadores", dijo Schiff. De lo contrario, los senadores estarían diciendo "que un presidente puede abusar de su poder de una manera corrupta para ayudar a su reelección y el Congreso no puede hacer nada al respecto".

Minutos antes, Dershowitz había argumentado que si el presidente Barack Obama o la presidenta Hillary Clinton fueran acusados ​​por motivos similares, los profesores de derecho que dicen que Dershowitz está equivocado dirían que tiene razón.

Schiff apuntó que los partidarios de Trump no pueden descartar a todos los que apoyan el juicio político como "Trumpers no". Además, Schiff dijo que los cargos contra Trump sí abarcan actividades criminales.

"Creemos que aquí hay un delito de soborno o extorsión", dijo Schiff. Incluso si las acciones de Trump no se ajustan a la definición actual de soborno, señaló, "los opositores no pueden argumentar plausiblemente que no es similar al soborno, es soborno".

Más temprano, el abogado de John Bolton dijo el miércoles que no ha recibido noticias del Consejo de Seguridad Nacional sobre su solicitud de que revise rápidamente la parte de Ucrania del libro de su cliente en caso de que lo llamen para testificar en el juicio de Trump.

El abogado Chuck Cooper publicó un correo electrónico el 24 de enero que le dijo al NSC: "Dado que se podría llamar al Embajador Bolton para testificar tan pronto como la próxima semana, es imperativo que tengamos los resultados de su revisión de ese capítulo lo antes posible".

El NSC había notificado a Cooper el 23 de enero que el manuscrito de Bolton no podía publicarse en su forma actual porque contiene "cantidades significativas de información clasificada".

La carta de Cooper también decía: "No creemos que ninguna de esa información pueda considerarse razonablemente clasificada".

Al dar a conocer su respuesta al NSC el miércoles, Cooper dijo: "No he recibido ninguna respuesta a mi solicitud urgente de orientación inmediata del NSC".