Trump no puede detener el libro de su sobrina donde exhibe secretos familiares, advierte el editor

El editor detrás de un libro revelador sobre la familia "tóxica" del presidente Donald Trump instó a un juez de Nueva York a negar la solicitud de una orden judicial que bloquee las memorias que busca el hermano del presidente, Robert Trump.

Simon & Schuster dijo en una presentación judicial este martes por la noche que no estaba al tanto de un supuesto acuerdo de confidencialidad alcanzado hace casi 20 años entre miembros de la familia, incluida la autora del libro, Mary Trump, quien es la sobrina del presidente. La compañía también dijo que ya se han enviado "miles" de copias del libro.

“El señor Trump cree que simplemente porque alega que la Sra. Trump violó un acuerdo de confidencialidad, uno que Simon & Schuster no conocía y de quien no era parte, puede obligar a Simon & Schuster a detener las prensas y frenar los camiones de reparto, deteniendo la publicación del libro ", dijo el editor en la presentación. "Tal resultado no tendría precedentes en este país".

Más temprano, un juez en Poughkeepsie prohibió temporalmente a Mary Trump y al editor distribuir cualquier versión del libro o cualquier parte del mismo "en cualquier medio que contenga descripciones o relatos" de sus relaciones con el presidente o su hermano. El juez le dio a Mary Trump hasta el 10 de julio para explicar por qué no debería emitir un mandato más duradero.

El presidente ejecutivo de Simon & Schuster, Jonathan Karp, dijo en una declaración jurada que la compañía participó en una subasta el año pasado para obtener los derechos del libro.

"Estábamos interesados ​​en publicar el trabajo de la Sra. Trump porque creíamos que abordaría temas de profunda importancia para nuestro país, con percepciones críticas sobre el Presidente de los Estados Unidos, sus años de formación y los negocios financieros de su familia (que han sido el tema de intenso escrutinio por parte de la prensa) ”, dijo Karp.

La compañía dijo que hasta este martes, se imprimieron y encuadernaron alrededor de 75 mil copias del libro y que ya se había distribuido un número no especificado.

"Esto incluye envíos a libreros minoristas grandes y pequeños, desde grandes cadenas nacionales y entidades en línea a una gran cantidad de libreros pequeños e independientes", según la presentación judicial. "Simon & Schuster ya no mantiene el control de las copias del libro que se han enviado".

El libro, Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, que se publicará el 28 de julio, incluirá supuestas observaciones psicológicas sobre la familia "tóxica" de la autora y otra información personal, según la demanda.