¿Por qué Trump tiene alta posibilidad de reelegirse como presidente de EU? Esto dice Rafael Fernández de Castro

Su uso de las redes sociales y plataformas digitales, el sistema electoral estadounidense y los 'estados columpio' dan altas posibilidades al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reelegirse, señaló este jueves Rafael Fernández de Castro, columnista de El Financiero y director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.

"Biden no sabe conectar con los webinars, con las plataformas, justo ahora que la gente tenemos tiempo para escucharlos; no es cuestión de edad. Además, hay un tema terrible de Estados Unidos: un sistema electoral arcaico que ya no funciona (...) También tiene posibilidades de ganar porque hay cuatro, cinco, seis 'estados columpio' como máximo (que podrían impulsarlo)", indicó durante su participación en el EF Meet Point COVID-19 y el mundo: Cambios geopolíticos después del coronavirus.

Además, estimó que el mandatario estadounidense perderá el voto popular, como ocurrió en 2016.

Los 'estados columpio' son aquellos que, el día de la elección (en este caso, se realizarán en noviembre), pueden cambiar su tendencia política y pasar de apoyar al Partido Republicano al Demócrata y viceversa.

Fernández de Castro destacó que el mundo no debe buscar respuestas en Estados Unidos, ya que carece de gobernanza.

"Es un momento de cambio profundo. Pensemos en eso, en la gobernanza local, estatal, mundial y algo debemos hacer porque la pandemia de COVID-19 nos demuestra que esto no va bien", precisó.