¿Por qué Trump es uno de los demagogos más débiles del mundo?

Cuatro años después de su sorprendente victoria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece estar quedándose sin recursos. Las encuestas de opinión predicen una victoria del exvicepresidente Joe Biden. En algunos círculos demócratas, el concepto “triunfo arrollador” se susurra con júbilo.

Parece que Trump finalmente está siendo juzgado por su desempeño, especialmente por su calamitosa respuesta a la pandemia de coronavirus. Sus colegas republicanos han comenzado a alejarse de él. El propio presidente, que ya se queja de elecciones manipuladas, parece estar esperando la derrota.

Y es demasiado tarde para que aprenda de dos de sus pares autócratas y demagogos elegidos, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro indio, Narendra Modi, que continúan ganando elecciones a pesar de presidir múltiples desastres políticos y económicos.

Dos autoproclamados ajenos al sistema político, Erdogan y Modi también llegaron al poder político a raíz de la ira y el descontento con la clase política tradicional en sus respectivos países.

Despotricando contra la corrupción y el nepotismo de las élites locales, se ganaron el cariño de numerosos marginados. Al igual que Trump, se conectaron con la experiencia vivida por millones de personas: el sentimiento de ser despreciados y excluidos por la clase política tradicional y los medios de comunicación.

El mayor activo de los tres líderes era este agudo sentido de la realidad. Les permitió renovar visiones de grandeza nacional, afirmando que se podrían hacer realidad una vez que las viejas élites hubieran sido efectivamente marginadas.

A diferencia de Trump, sin embargo, Modi y Erdogan han diversificado sus medios de autoperpetuación.

Por un lado, han tenido mucho más éxito que el presidente de Estados Unidos en forjar nuevas realidades para su público a través de teorías de conspiración y noticias falsas, lo que les ha ayudado a evitar un juicio aplastante sobre sus desempeños.

No solo dominaron la tecnología digital y las redes sociales, sino que también lograron controlar los medios heredados a través de un régimen de intimidación que ha silenciado y marginado a los críticos.

Aunque logró tener el control de la Corte Suprema y aseguró el apoyo incondicional de Fox News, Trump no pudo comenzar a imitar la fuerte penetración de Modi y Erdogan en las instituciones nacionales, desde el sistema educativo y canales de televisión hasta los militares.

Incluso los republicanos se congregaron relativamente tarde en tono a Trump. Modi y Erdogan han tenido durante mucho tiempo equipos ideológicos comprometidos que trabajan para ellos.

Una señal de su éxito es que Modi incluso logró beneficiarse electoralmente de la desmonetización, su sorprendente retiro de circulación de casi todos los billetes, lo que dañó la economía india mucho antes de la pandemia.

Habiendo creado efectivamente un mundo completamente nuevo de percepciones y pensamientos, Modi convenció a suficientes indios de que había hecho lo correcto en su persecución de las élites ricas y corruptas. Aunque fue culpable de su mal desempeño en los primeros días de la pandemia, el régimen nacionalista hindú de Modi eludió recientemente su responsabilidad al culpar al virus de la obra de los yihadistas.

Para las víctimas de sus errores, Modi invoca el valor hindú del sacrificio, argumentando que el dolor y la privación son el precio que las personas pagan por la grandeza nacional. La imagen pública de Erdogan como musulmán fiel también ayuda a muchos turcos devotos a identificarse con él.

Trump se enfrenta a la derrota en parte porque no puede recurrir a una tradición espiritual y ética (distinto a QAnon), ni apelar al propio interés espiritual.

Denuncia abiertamente a China y critica a los “marxistas culturales”. Pero las imágenes amenazantes del enemigo interno y externo, indispensables para cualquier demagogo, no parecen haberse convertido en una consecuencia electoral fuera de la base de votantes de Trump, que está formada por blancos sin títulos universitarios.

Además, esta base se ha reducido en los últimos cuatro años, parte de un declive demográfico a largo plazo, y Trump no ha logrado alcanzar a un grupo demográfico en expansión y políticamente significativo: minorías y votantes blancos con educación universitaria.

En ese sentido, Modi y Erdogan parecen haber dominado el arte de los acuerdos mejor que Trump, reforzando continuamente su poder con coaliciones astutas. Aunque es un islamista declarado, Erdogan ahora está aliado con el Partido de Acción Nacionalista, que es secular y ultranacionalista. Modi ha expandido con éxito, a menudo con la ayuda de pequeños partidos regionales y políticos seculares, su influencia en estados donde anteriormente tenía poca presencia.

Modi y Erdogan también continúan beneficiándose de una oposición fragmentada. Trump, por otro lado, ha luchado contra serios desafíos políticos y legales desde el comienzo de su mandato. Con sus múltiples errores, ha unido una oposición única y formidable contra él, que abarca varios grupos étnicos/raciales y clases socioeconómicas, así como ideologías que van desde el Nuevo Acuerdo Verde hasta el Proyecto Lincoln.

Las energías malignas de la extrema derecha que desató Trump no se desvanecerán rápidamente. Pero es probable que el 3 de noviembre exponga la plataforma extraordinariamente estrecha y tambaleante en la que este genio tan estable se encaramó durante cuatro años.

*Pankaj Mishra es columnista de opinión de Bloomberg. Entre sus libros se incluyen Age of Anger: A History of the Present, From the Ruins of Empire: The Intellectuals Who Remade Asia y Temptations of the West: How to Be Modern in India, Pakistan, Tibet and Beyond.

*Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial, de Bloomberg LP y sus dueños. Ni de El Financiero.

