¿Por qué no verán el sol en más de un mes en Alaska?

No, no es un cuento de terror. Resulta que Alaska tiene una temporada muy particular: cada 18 de noviembre, una ciudad perteneciente a dicha demarcación, llamada Utqiagvik -también conocida como Barrow, tiene su noche polar.

En dicha noche, el sol no aparece por un tiempo aproximado de dos meses. En este 2020, el último día que el sol iluminó esa entidad fue el 18 de noviembre. El astro rey regresará a Utqiagvik el 23 de enero de 2021.

Según The Weather Channel, la localidad no oscurece totalmente, pues hay ciertas horas en las que algunos rayos de Sol sobresalen.

Cabe señalar que este fenómeno es exclusivo de Alaska, por lo que miles de visitantes acuden a este lugar al año.

