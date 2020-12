¿Por qué las tempranas vacunas contra el COVID de China y Rusia no se han ganado la confianza del mundo?

OPINIÓN Bloomberg OPINIÓN

En una pandemia, la confianza lo es todo.

Beijing y Moscú vieron temprano los beneficios potenciales de avanzar en la carrera para producir una vacuna efectiva contra el COVID-19. Aparte de los beneficios para la salud pública y la gran conciencia en ambos gobiernos de la necesidad de ser autosuficientes, una victoria clara validaría los modelos de gobierno e innovación de arriba hacia abajo. También significaría un impulso de imagen muy necesario, en el país y en el extranjero.

Al final, ambos han tenido éxito. Moscú, en agosto, con gran fanfarria, se convirtió en el primero en otorgar la aprobación regulatoria para una vacuna, una de sus dos principales candidatas. Para entonces, Beijing ya había permitido que se administraran dosis de una de sus propias vacunas a sus militares. Aproximadamente una quinta parte de todas las vacunas enumeradas por la Organización Mundial de la Salud como sometidas a ensayos clínicos son chinas. Sin embargo, sin más transparencia sobre la investigación y las pruebas, y un poco menos de propaganda, ninguno de los países ganará la confianza necesaria para cosechar la recompensa completa.

Para una indicación del déficit de confianza, observe la forma en que el mercado respondió a la luz verde de Rusia para su vacuna Sputnik V, o las noticias de que la vacuna insignia tiene una efectividad superior al 90 por ciento. Fueron bostezos en comparación con el entusiasmo desenfrenado después de que Moderna publicara datos alentadores en julio, o incluso una emoción constante a medida que la vacuna de Pfizer y el socio alemán BioNTech pasa por el proceso de aprobación regulatoria de Estados Unidos. El mes pasado, los resultados positivos de esa inoculación de un ensayo clínico a gran escala fueron suficientes para impulsar los índices S&P 500, MSCI World y MSCI All-World hacia niveles récord, en gran parte gracias a la evidencia sólida sobre la efectividad de la vacuna.

China enfrentó un obstáculo de confianza mayor desde el principio. Vio los primeros casos y hubo preguntas desde los primeros días del brote sobre la rapidez con que había compartido información, quizás perdiendo oportunidades para frenar la propagación. Incluso si no fue una repetición de 2002 y 2003, cuando Beijing tardó meses en revelar el brote del síndrome respiratorio agudo severo, o SARS, persistió la cautela. Luego está el impacto de los escándalos de vacunas anteriores, más recientemente sobre las inoculaciones deficientes en 2018. Desde entonces, los controles se han revisado.

No es casualidad que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que no es ajeno a mezclar la política de salud y las demandas de la política populista, en octubre criticara la vacuna Sinovac Biotech que se estaba probando en su país argumentando que la gente no se sentía segura "debido a su origen". En un conjunto confuso de eventos, la fase final del juicio se suspendió y luego se reinició menos de 48 horas después.

La difícil situación de Rusia no ha sido muy diferente. El país no ha sido una potencia en la investigación o la producción de vacunas, pero un gobierno cada vez más aislado aún vio la oportunidad de mejorar su posición internacional y ganar el tipo de halo que la ciencia soviética logró con la carrera para llevar a los humanos al espacio. No es de extrañar que la primera vacuna se llamara Sputnik V.

Sin embargo, con datos escasos y mucha promoción del gobierno, la carrera por las aprobaciones y los resultados no se ha traducido en victorias diplomáticas o nacionales impresionantes. Para Rusia, los contratiempos de fabricación no han ayudado en casa, ni tampoco las acusaciones de varios países en julio de que piratas informáticos respaldados por Moscú intentaron robar investigaciones. Según una encuesta realizada en octubre por el Centro Levada, una encuestadora independiente, el 59 por ciento de los rusos encuestados dijeron que no se vacunarían. Como me dijo Tatiana Stanovaya, directora de la consultora política R.Politik, el Kremlin, que vio la vacuna como una cuestión de orgullo y autoafirmación, simplemente exageró. El resultado ha sido una gran falta de confianza pública.

Beijing y Moscú llegaron a la línea de meta con una velocidad impresionante, pero sin las ventajas de ser el primero en moverse que esperaban. Pase lo que pase a continuación, deben considerar las dos razones específicas de la situación.

La primera es cómo se ha tratado la vacuna en las primeras etapas de la prueba. Todo el mundo ha tomado atajos, ya que los avances que suelen llevar años se están produciendo durante meses. Hay mucho en juego. Pero hay preguntas en particular con respecto al uso experimental extensivo en ambos países. China ha inyectado a miles de personas con vacunas no probadas fuera del proceso de juicio, muchos de ellos trabajadores que pueden no haber tenido la libertad de negarse. En Rusia, los científicos se vacunaron y algunos de los más ricos del país también se sometieron al suero experimental, ya en abril. Los cohortes de prueba también han sido pequeños.

Sin embargo, lo más importante es la cuestión de la transparencia. Rusia ha publicado información de sus estudios de fase 1 y 2 para la vacuna Sputnik. Sin embargo, inmediatamente después de que se publicaron sus primeros resultados, un grupo de científicos occidentales planteó preocupaciones, cuestionando, por ejemplo, patrones repetidos en los datos que no estaban completamente explicados. Desde entonces, los científicos de las principales universidades rusas también han pedido más información, más metodología de cuestionamiento y análisis de datos. Se sabe aún menos sobre la segunda vacuna candidata. También en China. Los Emiratos Árabes Unidos han dicho que la vacuna Sinopharm mostró una eficacia del 86 por ciento en las pruebas de Fase 3, pero se requieren más detalles sobre los efectos secundarios y la demografía. Aún podría recibir la aprobación total de China a finales de este mes.

Rusia y China ya están llegando a gran parte del mundo en desarrollo con sus vacunas más fáciles de almacenar y probablemente más baratas. Beijing se ha unido a Covax, el plan respaldado por la OMS para distribuir inyecciones. El brazo de logística de Alibaba, por ejemplo, ya ha establecido una ruta de la cadena de frío a Addis Abeba. Los funcionarios rusos dicen que se han realizado pedidos de un millón 200 mil dosis. La humanidad necesita tanto éxito como pueda. Solo necesita un poco más de datos también.

