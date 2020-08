¿Por qué la mayoría de los estadounidenses serían vacunados contra el COVID-19 hasta el 2021?

Incluso si las proyecciones más optimistas son ciertas y una vacuna contra COVID-19 se aprueba para su uso en Estados Unidos en noviembre, la gran mayoría de los estadounidenses no podrán recibir las inyecciones hasta la primavera o el verano del próximo año como muy pronto.

Esa línea de tiempo probable, basada en entrevistas y comentarios de los mejores especialistas, incluido Anthony Fauci, del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca, significa que las empresas, los estudiantes y las familias seguirán esperando.

En una entrevista, Fauci, quien también ha estado involucrado en el programa de vacunas "Operation Warp Speed" de la Casa Blanca, dijo que podría tomar hasta bien entrado el 2021 para que las vacunas lleguen a gran parte del público en general.

“Espero que para cuando entremos bien en la segunda mitad de 2021, las empresas hayan entregado los cientos de millones de dosis que prometieron”, dijo Fauci.

Las razones son muchas. Los reguladores de salud de Estados Unidos tendrán solo una pequeña porción de los datos habituales de seguridad y eficacia. Los productos líderes requieren dos dosis, lo que limitará a cuántas personas pueden ayudar los suministros tempranos. Y los funcionarios de salud del gobierno todavía están desarrollando un plan sobre quiénes recibirán las vacunas, cómo se distribuirán y cómo se hará un seguimiento de su efectividad y seguridad después.

“Durante tres, seis o nueve meses, habrá más personas que deseen más una vacuna que vacunas”, dijo Stephane Bancel, director ejecutivo de Moderna, la compañía de biotecnología que desarrolla una de las vacunas más avanzadas.

Bancel dijo que espera que el producto de su empresa pueda obtener una autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos para "una población muy reducida con un riesgo muy alto". Las vacunas para la población general necesitarán la aprobación total de la FDA, lo que probablemente llevará mucho más tiempo, dijo en una entrevista.

Esos comentarios van en contra de la línea de tiempo descrita por el presidente Donald Trump, quien ha dicho que una vacuna podría estar lista para el día de las elecciones, el 3 de noviembre.

“Estoy presionando a todos. Si tuvieran otro presidente que no fuera yo, no estarían hablando de vacunas durante dos años. Presionaré muy fuerte ”, dijo Trump la semana pasada durante una entrevista radial con Geraldo Rivera. "Pero no lo hago por votos, lo hago porque es lo correcto y lo hago para salvar vidas".

El lunes en Washington, Trump se hizo eco de su ambicioso cronograma: “Siento firmemente que tendremos una vacuna para fin de año y que se pondrá en servicio tal vez incluso cuando la obtengamos, porque todos estamos listos militarmente, estamos utilizando nuestro ejército para distribuir la vacuna ".

Acceso limitado

Operation Warp Speed ​​busca hacer lo que nunca se ha hecho antes: investigar, desarrollar y producir una vacuna para un nuevo virus en meses. Es una empresa monumental y arriesgada que probablemente resultará en miles de millones de dólares en desperdicio, pero podría reducir años de los plazos de desarrollo típicos. Pero incluso si tiene éxito, la vacuna se moverá más rápido para algunas personas que para otras. Otros dos funcionarios clave del gobierno describieron un goteo de acceso cada vez más amplio durante meses y meses, no la disponibilidad repentina y generalizada de una vacuna.

Durante una presentación el 7 de agosto ante un panel de expertos convocado por la Academia Nacional de Medicina, que está ayudando a decidir quién será el primero en la fila para una toma, el asesor en jefe de Operation Warp Speed, Moncef Slaoui, dijo que un aumento significativo de la producción debería comenzar en noviembre. Continuará acelerándose durante los próximos meses hasta que se esté produciendo una "gran cantidad de dosis" mensualmente en el segundo trimestre de 2021, dijo Slaoui.

Junto con ocho mil millones de dólares en fondos estadounidenses otorgados para el desarrollo y la fabricación de vacunas a través de Warp Speed, los departamentos de Salud y Defensa han otorgado contratos por un total de casi 500 millones de dólares para aumentar la fabricación nacional de viales y jeringas precargadas para vacunas COVID-19. La empresa consultora Deloitte también tiene un contrato de 15 millones de dóalres para rastrear la distribución y administración de vacunas. La firma no respondió a una solicitud de comentarios.

El 27 de julio, el director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins, advirtió que la primera ronda de vacunas se asignará cuidadosamente.

“Habrá decenas de millones de dosis en el momento en que se apruebe la primera vacuna”, dijo Collins. "No será suficiente para todos, por lo que habrá que tomar decisiones sobre prioridades".

Los ensayos de vacunas generalmente requieren decenas de miles de pacientes y meses de seguimiento para demostrar que son lo suficientemente seguras como para administrarlas a personas sanas. La falta de datos a largo plazo podría limitar el acceso hasta que los funcionarios de salud puedan evaluar mejor los riesgos.

El ensayo de Moderna registró alrededor del 10 por ciento de las 30 mil personas que pretende inscribir, dijo Fauci el 6 de agosto. Los participantes del ensayo deben recibir las vacunas, que están separadas entre sí, y luego ser monitoreados para determinar si se infectan o tienen efectos secundarios.

A principios del otoño, es posible que la FDA solo tenga unas pocas semanas de datos. Eso puede ser suficiente para administrar la vacuna a los trabajadores de la salud y otros trabajadores de primera línea, así como otros grupos con mayor riesgo de contraer el virus, pero es casi seguro que no será suficiente para las personas de menor riesgo.

Esa información no llegará hasta el próximo año, dijo Geoffrey Porges, analista de SVB Leerink, en una nota a los clientes del 20 de julio.

El primer anuncio de autorización federal para una vacuna probablemente se convierta en un evento político "con la realidad de la disponibilidad, eficacia y utilidad de la vacuna muy por debajo de la promoción de los funcionarios del gobierno", dijo.

Planes tempranos

A pesar de la demanda de una vacuna y los desafíos logísticos de implementarla en cientos de millones de estadounidenses, la administración Trump aún se encuentra en las primeras etapas de planificación de cómo se desarrollará ese inmenso esfuerzo.

Se espera que el Departamento de Defensa y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estén muy involucrados, y el papel del sector privado es menos claro.

"Puede que no esté pasando por CVS", dijo Fauci a Bloomberg, refiriéndose a la cadena de farmacias CVS Health. “El Departamento de Defensa junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se están involucrando mucho en cómo llevar la cadena de suministro a la gente. Eso aún no se ha resuelto".

El programa Warp Speed ​​también está considerando utilizar al ejército, dijo Jonathan Hoffman, portavoz principal del Pentágono, durante una conferencia de prensa el 30 de julio.

El Departamento de Defensa está examinando “cómo aprovechamos la capacidad comercial del sector privado para manejar cosas como la distribución, y dónde intervendrá el Departamento de Defensa para ayudar a administrar ese proceso o, si es necesario, se le pedirá al Departamento de Defensa que intervenga y en realidad entregue físicamente los artículos en sí ”, dijo.

Al menos cuatro estados, California, Minnesota, Dakota del Norte y Florida, están ayudando a desarrollar las primeras etapas de un plan para distribuir la vacuna una vez que esté disponible, informó CQ Roll Call el lunes. El plan de etapa inicial está destinado a explorar "enfoques modelo" sobre la distribución de vacunas, informó la publicación, que describe el programa como un esfuerzo muy preliminar.

En un mensaje a Bloomberg, el Departamento de Salud Pública de California describió el programa como una "misión de planificación conjunta". El departamento de salud de Florida confirmó su participación, aunque dijo que no se había establecido una agenda para la reunión.

Mientras tanto, las empresas y los científicos que desarrollan las vacunas se apresuran a obtener datos que respalden su uso o se muevan hacia objetivos más prometedores.

Pfizer y BioNTech, que tienen una vacuna competidora, también están inscribiendo pacientes. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo en un evento de The Washington Post la semana pasada que el fabricante de medicamentos espera una rápida aprobación de la FDA, al menos para uso de emergencia, y tendrá suficiente inyección para comenzar la distribución este otoño.

“El objetivo principal en este momento es asegurarnos de que tengamos una vacuna”, dijo Bourla. "Hay dos enemigos: el virus y el tiempo".