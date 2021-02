¿Por qué Biden lanzó tan temprano propuesta para legalizar a indocumentados en EU?

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, no cumplió ni un mes al frente de la economía más grande del mundo cuando presentó de manera oficial su propuesta para legalizar a 11 millones de indocumentados.

La premura de presentar la iniciativa, que ya está en el Congreso de EU, buscó evitar la repetición de una situación que Biden vivió cuando era el vicepresidente de EU, explicó Dan Restrepo, investigador principal del Center for American Progress.

"Lo hace por promesa electoral (...) lo hace para cumplir con esa promesa incumplida por Barack Obama en su primer mandato. Biden no quería caer en esa trampa, no quería prometer y no cumplir con no hacer la propuesta", afirmó en el EF MEET POINT. ¿Ilusión o realidad?: La reforma migratoria de Biden.

El especialista subrayó que el demócrata no propone una reforma integral al sistema migratorio, sino un camino hacia la legalización de las personas que estuvieran en Estados Unidos de manera ilegal antes del 1 de enero de este año.

"Por eso el proyecto habla de legalización y pone nuevos marcos para los esfuerzos hacia adelante y, fundamentalmente habla de las necesidades de enfrentar los impulsores de la migración, toda la cadena que existe en Centroamérica", abundó.

Restrepo indicó que la Ley de Ciudadanía Estadounidense toca dos de los cuatro pilares que Biden propuso para su Gobierno: el combate contra la desigualdad social y racial y la reactivación económica.

Te puede interesar:

EU recibe 'avalancha' de registros de migrantes que fueron devueltos por Trump

Política migratoria de Biden tomará un tiempo para definirse: AMLO