Pone Barr el ‘último clavo’ a su relación con Trump

WASHINGTON , D.C.-El saliente secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, declaró este lunes no ver “razón alguna” para designar a un fiscal especial para investigar denuncias de fraude electoral o los manejos financieros del hijo del presidente electo, Joe Biden.

En su última conferencia de prensa, Barr también rompió con Trump al reforzar que funcionarios federales creen que Rusia está tras la operación de ciberespionaje contra el gobierno estadounidense. El republicano había insinuado sin evidencia que China podría ser responsable.

Barr dijo que la investigación de los manejos financieros de Hunter Biden “se está llevando a cabo de manera responsable y profesional”.

“No veo razón alguna para designar a un fiscal especial y no tengo planes de hacerlo antes de abandonar el cargo”, aseveró.

Barr también le dijo a The Associated Press en una entrevista previa que no había visto evidencia de un extenso fraude electoral, a pesar de que Trump afirma lo contrario. El aún inquilino de la Casa Blanca ha continuado con sus insistencias sin fundamentos incluso después de que el Colegio Electoral formalizó la victoria de Biden el 14 de diciembre.

Trump –molesto de que Barr no anunciara públicamente la investigación en curso de dos años contra Hunter Biden– ha consultado con el jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows; el asesor de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y aliados externos sobre fiscales especiales, según funcionarios del gobierno de Trump y republicanos cercanos a la Casa Blanca que hablaron con AP bajo condición de anonimato para discutir asuntos privados.

Más allá de designar a un fiscal especial para investigar a Hunter Biden, las fuentes dicen que el mandatario estadounidense estaba interesado en designar a otro fiscal especial para revisar sus propias afirmaciones de fraude. Con un fiscal especial nombrado sería más complicado para Biden poner fin a las investigaciones. Pero no está claro cómo se lograría sin el respaldo de funcionarios de Justicia. Agencias

Te recomendamos:

Joe Biden, presidente electo de EU, recibe la vacuna de Pfizer contra COVID-19