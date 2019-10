Policía chilena deja al menos 26 personas con ceguera en las protestas

Docenas de chilenos han quedado parcialmente ciegos debido a balines de goma y bombas lacrimógenas que Carabineros, la policía chilena, y militares han disparado contra multitudes de manifestantes; mutilaciones que amenazan con destruir el poco terreno común que queda en un país asolado por los peores disturbios civiles en una generación.

Más de 127 personas han sufrido traumas oculares desde que comenzaron las protestas el 18 de octubre, dicen defensores de los derechos humanos. Al menos 26 han perdido por completo la visión en un ojo, según la unidad de trauma ocular del Hospital del Salvador en Santiago, y muchos otros aún están en tratamiento.

La cifra supera con creces la cantidad de lesiones similares reportadas en las últimas protestas en Hong Kong, España, el Líbano y Francia, y ha impulsado investigaciones por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y grupos de defensa.

“El lunes llegaron 10 personas con este tipo de heridas en una hora y después de eso siguieron llegando”, indicó Mauricio López, médico de la unidad. “Era increíble. Nunca había ocurrido algo así en la historia de la salud oftalmológica de Chile”.

Las manifestaciones provocadas por un alza de 30 pesos chilenos en las tarifas del metro se transformaron rápidamente en protestas masivas que exigen cambios en la atención médica, la educación, las pensiones e incluso la Constitución. Los brotes de violencia, incendios intencionales y saqueos llevaron al presidente chileno, Sebastián Piñera, a declarar estado de emergencia y llamar al ejército a salir a las calles.

AP

Hasta ahora, al menos 19 personas han muerto y más de mil han resultado heridas. Las acusaciones de tortura y violencia sexual podrían convertirse en un obstáculo insuperable para Piñera, quien debe negociar la paz con la oposición antes de poder continuar con su programa de reformas basadas en el mercado.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch también están analizando las acciones de las fuerzas de seguridad. “Las acusaciones de violaciones de derechos humanos abren una caja de Pandora”, señaló Claudio Fuentes, politólogo y profesor de la Universidad Diego Portales en Santiago.

Las protestas, en gran parte pacíficas, han convocado hasta un millón de personas en una sola marcha. Militares y carabineros han tenido dificultades para contenerlos y, algunas veces, se han encontrado con manifestantes violentos.

El 20 de octubre, José Soto cantaba consignas antigubernamentales en la principal avenida de Santiago cuando la policía lo embistió.

“Vi a algunos carabineros cargar sus armas”, contó el electricista de 23 años el martes. “De repente siento un golpe fuerte en la nariz. Fue todo muy rápido. No veía nada del ojo derecho y cuando me toqué tenía la mano llena de sangre”.

Un balín de goma de 9 milímetros –proyectil estándar para las fuerzas especiales antidisturbios de Chile– había atravesado su globo ocular derecho antes de golpear su nariz. “Los médicos me dijeron que podría haber perdido los dos ojos si mi cabeza hubiera estado en otra posición”, añadió Soto, que estaba entre una docena de personas esperando ser atendidas en el Hospital del Salvador.

La semana pasada, los heridos se apostaban en los pasillos e incluso en las salas de visita a la espera de atención. En un momento, había 15 ambulancias afuera esperando para bajar a víctimas. Los médicos operaban las 24 horas.

Las protestas continúan y los pacientes llegan a razón de 12 por día, explicó el oftalmólogo Patricio Meza, vicepresidente del Colegio Médico de Chile.

Los balines de goma, como los que los cirujanos han extraído de rostros y ojos, no están hechos para ser disparados directamente a las personas, sino para que “reboten” de 2 a 3 metros frente a un objetivo, apuntó Charles “Sid” Heal, comandante retirado del Departamento del Sheriff de Los Ángeles que enseña técnicas de control de disturbios en todo el mundo. Los proyectiles están hechos para provocar dolor sin penetrar en la piel.

Piñera, un multimillonario que, según sus opositores, tiene poca empatía por la clase media y pobre de Chile, ha elogiado a las fuerzas de seguridad, pero ha dicho que los ataques contra los ciudadanos son repugnantes.

“Esta violencia no debe ser jamás aceptada en una sociedad civilizada”, dijo Piñera el 28 de octubre en un discurso en el que anunció un cambio de Gabinete. “Tenemos que fortalecer nuestras instituciones democráticas y modernizar y fortalecer nuestro sistema de inteligencia y de seguridad ciudadana”.

AP

Sin embargo, los manifestantes regresaron a las calles, y la mañana después de su discurso al menos cinco personas llegaron con traumas oculares graves al hospital.

Entre ellos estaba Diego Villegas, de 22 años. El 19 de octubre, el estudiante de ingeniería llevaba menos de cinco minutos en las manifestaciones en Puente Alto, un barrio de clase trabajadora, cuando un balín de goma con núcleo de plomo lo golpeó en el ojo.

“Me operaron dos veces y los doctores todavía no lo sacan, así que estoy esperando a ver cuándo me pueden operar por tercera vez”, narró Su párpado estaba cerrado para evitar infecciones.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, que cuenta con observadores en hospitales, estaciones de Carabineros y en manifestaciones en todo el país, ha registrado mil 132 personas en hospitales que han resultado heridas, 38 con heridas de bala. El grupo presentará 120 casos legales, con acusaciones que incluyen cinco homicidios cometidos por carabineros o militares, 18 casos de violencia sexual y 76 casos de tortura.

“Estamos ante una situación inédita”, consideró Yerko Ljubetic, miembro del Consejo del INDH. “En 10 días de crisis hemos presentado más querellas por torturas que en todo 2018. Sabemos que hay subdenuncia en casos de tortura, especialmente con connotación sexual”.

Una de las víctimas, un estudiante de medicina, se adelantó para decir que lo arrestaron, lo llevaron a una estación de Carabineros, lo golpearon y abusaron sexualmente de él. Estos relatos han indignado a la gente hasta el punto de que parlamentarios de oposición presentaron la primera moción para una acusación constitucional en Chile contra Piñera. Si bien la medida tiene pocas posibilidades de avanzar, ha restablecido la discusión política.

“La acusación constitucional contaminaría el avance de reformas en el plano económico y social”, indicó Fuentes, el profesor.

Piñera, quien inicialmente dijo que las protestas significaban que Chile estaba “en guerra”, posteriormente se disculpó y anunció un paquete de gastos de mil 200 millones de dólares que incluye fondos para pensiones y un ingreso mínimo garantizado.

Estos días de ira en Chile se sienten como un punto de inflexión que algunos comparan con el plebiscito de 1988, que terminó con la dictadura de Augusto Pinochet.

“Una de las grandes promesas de la democracia era que las cosas que ocurrían en dictadura no iban a ocurrir”, destacó Ljubetic. “Ya tenemos en este país un problema de desafección de los jóvenes porque consideran que hay corrupción. Lo que han sufrido estos días contribuye a ampliar más esa brecha de adhesión”.

El martes en el Hospital del Salvador, un hombre mayor se levantó para pedir aplausos y vítores para los jóvenes que perdieron la vista. Indiferentes al ruido, enfermeras y médicos corrían de una habitación a otra en un rápido intento por priorizar las emergencias.

“Los doctores me dicen que tengo que cuidarme ahora porque la recuperación será lenta. Pero sigo yendo a las protestas cuando me siento con fuerzas”, afirmó Soto. “Todavía me queda un ojo, y pienso seguir usándolo hasta que algo cambie”.