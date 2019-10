Piñera anuncia aumento en pensiones, ingreso mínimo e impuestos a los ricos tras protestas en Chile

Sebastián Piñera, presidente de Chile, anunció este martes un aumento inmediato de 20 por ciento en la pensión básica solidaria, un ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos chilenos (9 mil 500 pesos mexicanos), así como impuestos a los ricos.

Lo anterior como parte de una Agenda Social de Unidad Nacional renovada que anunció el mandatario, luego de las protestas que han generado una ola de violencia.

"He propuesto construir mesas de trabajo para ir acelerando las iniciativas que esta agenda involucra", dijo en un mensaje.

Aquí algunas de las propuestas del presidente chileno para esta agenda:

-Aumento inmediato de 20 por ciento en la pensión básica solidaria.

-Ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos chilenos (9 mil 500 pesos mexicanos) mensuales para todos los trabajadores, y de manera proporcional para los menores de 18 años o mayores de 65 años .

- Aumento del 20 por ciento en el aporte provisional solidario, un aumento adicional a pensiones básicas y a los aportes provisionales solidarios durante 2021 y 2022 para pensionados mayores de 75 años.

-Recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos.

-Modificación del fondo común municipal para que las comunas de altos ingresos aporten más que las menores ingresos.

-Reducción en sueldos y en la cuenta de parlamentarios.

- Proyecto de ley que establezca un nuevo tramo en el impuesto global complementario con tasa de 40 por ciento para quienes tengan rentas superiores a los 8 millones de pesos chilenos mensuales (217 mil 288 pesos mexicanos), con lo que se logrará una recaudación de cerca de 160 millones de dólares.

- Creación de un seguro que cubra parte del gasto de los medicamentos de las familias chilenas y una ampliación del convenio con las farmacias de Chile para reducir el precio de los medicamentos, el acuerdo actual redujo el precio en 30 por ciento.

-Un mecanismo de estabilización en las tarifas eléctricas de la luz; se anulará el aumento de 9.2 por ciento que se había impuesto y las tarifas eléctricas volverán al nivel del primer semestre.

-Creación de la defensoría de las víctimas.

Piñera dijo que escucharon las quejas de los chilenos y pidió perdón a sus 'compatriotas' por no haber tenido la visión de atender la situación e inequidad que viven desde hace décadas.

"Hemos escuchado con atención y humildad porque nos han entregado un mensaje muy potente, es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días se venía acumulando hacía décadas, pero es verdad que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación de inequidad y de abusos, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones de chilenos, reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas", señaló Piñera.

Desde hace tres días, Chile sufre una serie protestas violentas y actos vandálicos que siguieron a manifestaciones estudiantiles contra un alza tarifaria en el subterráneo a comienzos de mes, lo que obligó al presidente Sebastián Piñera a anular la medida.

Sin embargo, aunque el mandatario dio marcha atrás y luego implantó un estado de emergencia que restringe las libertades de reunión y movilización e implica la salida de miles de militares a las calles de Santiago, no se ha frenado el estallido social que ya cobró la vida de 11 personas y ha dejado mil 333 detenidos y 37 heridos.