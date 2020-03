Pete Buttigieg abandona carrera presidencial demócrata, aseguran sus colaboradores

Pete Buttigieg, aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, decidió retirarse de la contienda, aseguraron este domingo personas cercanas a su campaña.

La candidatura para el joven ex alcalde South Bend, una pequeña ciudad de Indiana se volvió improbable después de obtener resultados decepcionantes en los comités de Nevada y las primarias de Carolina del Sur.

A pesar de ganar más delegados que el favorito Bernie Sanders en Iowa, Buttigieg, aspirante abiertamente gay, no logró posicionarse entre los votantes no blancos.

En su campaña, Buttigieg se presentó como representante de una generación joven y lista para reemplazar a políticos septuagenarios como Sanders y Joe Biden. También, destacó su servicio como oficial de inteligencia de la Marina, incluido su deber en Afganistán, lo cual, según él, le daba credibilidad en temas de seguridad nacional.

Durante la contienda demócrata, ganó las asambleas de Iowa y se colocó segundo en New Hampshire, pero tuvo problemas en los siguientes dos estados, donde los votantes no blancos entraron en juego.

Buttigieg se ubicó tercero en Nevada. Y quedó en cuarto lugar en Carolina del Sur, logrando solo el 2 por ciento de apoyo de los afroamericanos, que representan la mayoría de los votantes demócratas del estado.

No logró construir una base diversa de apoyo porque fue conocido por despedir a los jefes de policía y bomberos afroamericanos en South Bend, Indiana, donde se desempeñó como alcalde.

Buttigieg buscaba destacar como una especie de niño prodigio entre los contendientes demócratas. Se graduó de la Universidad de Harvard y luego fue a Rhodes Scholar. Fue el alcalde más joven de una ciudad con una población de más de 100 mil, cuando fue elegido a los 29 años y es veterano de la guerra en Afganistán.

También fue el primer candidato presidencial abiertamente homosexual en ganar delegados para la nominación.

Buttigieg se declaró abiertamente gay mientras se postulaba para la reelección para alcalde, que ganó fácilmente, y su esposo Chasten se unió a él en la campaña presidencial.

El enfoque cerebral del candidato a los problemas atrajo una respuesta entusiasta en algunos públicos, pero no pudo conectarse con el electorado demócrata en general. Aunque pudo obtuvo grandes cantidades de recaudación (tuvo la segunda mayor cantidad de financiamiento en 2019, después de Bernie Sanders) al final de su carrera, la campaña estaba sangrando en efectivo.

Su falta de experiencia más allá del nivel local atrajo el escrutinio de otros candidatos en una carrera hipercentrada en la posibilidad de elegir y derrocar al presidente Donald Trump. Buttigieg perdió su candidatura para tesorero estatal de Indiana en 2010 y en 2017 retiró su candidatura para presidente del Comité Nacional Demócrata, el mismo día de la elección.

'Perspectiva diferente'

"Tengo una perspectiva diferente", aseguró Buttigieg en un debate en enero en Des Moines, Iowa. “Hay personas enlistadas con las que serví, apenas lo suficientemente mayores como para recordar esos votos sobre la autorización, después del 11 de septiembre, sobre la guerra en Irak. Ahora hay personas lo suficientemente mayores como para enlistarse que no estaban vivas durante esos debates ".

La candidatura de Buttigieg resultó mermada por la falta de apoyo de los afroamericanos, un sector demócrata clave.

Durante su gestión como alcalde, despidió al primer jefe de policía negro de South Bend, quien había estado grabando llamadas telefónicas de otros oficiales que presuntamente hicieron comentarios racistas en 2012. El oficial luego emprendió acciones legales por discriminación racial. Las tensiones raciales en South Bend solo se intensificaron en junio de 2019, cuando un oficial disparó y mató a un hombre negro. Buttigieg dejó brevemente la campaña para regresar a South Bend para abordar la crisis.

A medida que avanzaba la campaña, Buttigieg también recibió críticas por pivotar a mitad de carrera al postularse como una alternativa más joven a Biden. Anteriormente expresó su apoyo a Medicare para todos, pero luego hizo campaña para "Medicare para todos los que lo quieren", lo que permitiría un seguro privado además de las opciones públicas.

A nivel nacional, en las encuestas Buttigieg promedió del 5 por ciento al 8 por ciento en el promedio de RealClearPolitics, alcanzando un máximo de 11.8 por ciento a fines de noviembre.

No tuvo problemas para recaudar dinero. En todo el 2019, Buttigieg recaudó 76.2 millones.

Hasta ahora, Buttigieg es un ex alcalde y ex candidato presidencial que no ha establecido cuál será su curso futuro dentro o fuera de la política.