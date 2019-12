Periodista rusa es despedida tras realizar una pregunta a Putin

Alisa Yarovskaya, periodista rusa, dejó este martes su puesto en la cadena estatal Ura unos días después de que preguntara a Vladimir Putin sobre la situación actual de una obra pública en la comunidad de Yamal, al norte de Rusia, por lo que los medios locales sospechan que fue despedida.

La periodista preguntó durante la conferencia anual si el gobierno del país tenía intención de apresurar la construcción de un puente que facilitaba la vida de la comunidad. Apuntó en su intervención que el gobierno local invirtió grandes esfuerzos en este trabajo sin resultados, informó Moscow Times.

El presidente Putin contestó que cada proyecto debía ser presentado por parte de los gobernadores a él mismo, al resto del gobierno y someterse a la planificación del país, informó Ura.

A pesar de que la periodista apuntó en diversas entrevistas que ella solicitó su baja de la empresa estatal, el medio ruso Znak asegura que tiene conocimientos de que su jefe pidió que ella emitiera su renuncia, a raíz de su actuación en la conferencia.

El puente por el que ella cuestionó paró su construcción por los altos costos del proyecto y lleva detenido desde la primavera pasada, sin resultados favorecedores para la población.

Las autoridades de Ura aseguraron que la actitud de ella no fue favorecedora y que no debió arrebatar la palabra al periodista de otra cadena, ya que no le concedieron originalmente el micrófono.

Además el editor de la cadena expresó que el gobernador de Yamal no aprobaba que alabaran su trabajo de esta manera para solicitar acciones a las autoridades.

Los periodistas de Ura tenían previamente pactadas algunas preguntas que Yarovskya no respetó, por lo que la directiva de Ura expresó su molestia con la falta de respeto a los acuerdos por su parte, aunque remarcaron que ellos no la despidieron.