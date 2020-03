PERFIL: Él es Baltasar Garzón, el abogado que se encargará de la defensa de Emilio Lozoya

El abogado Baltasar Garzón será el encargado de defender a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en España, confirmaron este miércoles fuentes consultadas por El Financiero.

Lozoya, quien está detenido desde el mes pasado en ese país, está acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude.

Sin embargo, su litigante en territorio español es un personaje conocido a nivel mundial. Te contamos sobre él.

-Baltasar Garzón Real nació el 26 de octubre de 1955 en Torres, España.

-Es licenciado por el Colegio de Abogados de Sevilla y comenzó su carrera en 1981, en el juzgado de Valverde del Camino, provincia de Huelva.

-Para 1988, se convirtió en titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Ahí, Garzón fue uno de los jueces encargados de revisar casos relacionados con terrorismo, narcotráfico, delincuencia económica y financiera, extradiciones, blanqueo de activos, genocidio y delitos de lesa humanidad.

-Entre 1990 y 1993 dictó sentencias contra la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y estuvo involucrado en casos como la 'Operación Nécora', una de las más importantes querellas en la lucha contra las drogas en España, y 'Pitón', donde se desmantelaron las principales redes del tráfico de hachís en el país.

-En 1993 fue nombrado secretario de Estado-Delegado del Gobierno, para el Plan Nacional Sobre Drogas. renunció en 1994 para volver al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

-De 2005 a 2006, Garzón se incorporó como senior fellow al Center on Law and Security, de la Universidad de Nueva York, y fue docente en el King Juan Carlos I of Spain Center de la misma institución.

-En 2008, el litigante se declaró competente para investigar los crímenes cometidos en el franquismo. Sin embargo, un mes después se inhibió en favor de los juzgados territoriales donde se encuentran las fosas de las víctimas. Esto le llevó a ser denunciado por el sindicato Manos Limpias por supuesta prevaricación. Por este caso fue suspendido de sus funciones.

-En 2010, fue designado como consultor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya.

-Un año después, Garzón ocupó el mismo cargo en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia y se sumó al Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.

-Entre 2011 y 2013 fue coordinador de la Veeduría internacional sobre el proceso de reforma de la función judicial en Ecuador.

-Encabeza la Fundación FIBGAR, organización pro derechos Humanos y Jurisdicción Universal, que tiene representación en Madrid, Argentina, Colombia y México.

-También fue titular del Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) bajo auspicio de UNESCO de Argentina (2012-2016).

-Dirige el bufete de abogados International Legal Office for Cooperation and Development, que tiene su sede en Madrid.

-Desde 2012 a la fecha encabeza el equipo de defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

-Ha escrito más de diez libros, entre los que destacan La lucha contra el terrorismo y sus límites (2006) y La Fuerza de la Razón (2010).

-Tiene 29 títulos Honoris Causa por diversas universidades.

-Desde 1980 está casado con María Rosario Molina y tiene tres hijos.

Con información de International Legal Office for Cooperation and Development y Baltasargarzon.org