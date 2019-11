Pelosi tiene un consejo ineludible para los candidatos demócratas rumbo a 2020

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está enviando un mensaje puntual a los demócratas que se postulan para las elecciones presidenciales de 2020: esas ideas liberales que encienden la base del partido son grandes perdedoras cuando se trata de vencer al presidente Donald Trump.

Las propuestas impulsadas por Elizabeth Warren y Bernie Sanders como Medicare for All y un impuesto sobre el patrimonio funcionan bien en enclaves liberales como su propio distrito en San Francisco, pero no se venderán en los estados del medio oeste que enviaron a Trump a la Casa Blanca en 2016, dijo.

"Lo que funciona en San Francisco no necesariamente funciona en Michigan", agregó Pelosi en una mesa redonda con periodistas y editores de Bloomberg News este viernes. "Lo que funciona en Michigan funciona en San Francisco: hablar sobre los derechos de los trabajadores y compartir la prosperidad", detalló.

"Recuerda noviembre", dijo. "Debes ganar el Colegio Electoral".

Pelosi tuvo cuidado de no respaldar a ningún candidato en el contencioso concurso presidencial del partido, pero no se contuvo cuando se le preguntó qué ideas deberían y no deberían formar parte de la campaña del partido para los votantes estadounidenses. O sobre sus temores de que candidatos como Warren y Sanders estén yendo por el camino equivocado al cortejar solo a otros progresistas, y no a los votantes intermedios que los demócratas necesitan recuperar de las filas Trump.

Este es un terreno familiar para Pelosi, quien ha pasado el año luchando con el "Escuadrón", una vanguardia de liberales recién llegados a la Cámara dirigida por la Representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York.

"Como liberal de izquierda de San Francisco puedo decirle a esta gente: ¿qué estás pensando?", consideró. "Puedes preguntarle a la izquierda, no están contentos conmigo por no ser socialista", abundó.

Su llamado a la cautela está respaldado por la autoridad que lleva como gigante de la política demócrata que se levantó del ala izquierda del partido para convertirse en la primera oradora de la Cámara y se ha ganado elogios de sus enemigos por su habilidad como legisladora.

Las opiniones de Pelosi aparecen mientras las encuestas muestran un endurecimiento significativo de la carrera, con Warren superando a Joe Biden en la parte superior del campo. Una encuesta del New York Times / Siena College de los demócratas de Iowa publicada el viernes pasado mostró a los cuatro principales candidatos: Warren, Sanders, Biden y Pete Buttigieg, todos agrupados en una extensión de cinco puntos en la parte superior del campo.

Las preocupaciones de Pelosi reflejan las de muchos líderes y donantes demócratas que creen que las políticas de izquierda alienarán a los votantes indecisos y conducirán a la derrota.

Warren y Sanders apuestan por una teoría diferente: que los votantes que flotan entre partidos son menos ideológicos y pueden inspirarse para votar por candidatos que representan un nuevo cambio audaz en Washington.

Pelosi dijo que los demócratas deberían tratar de aprovechar Obamacare en lugar de seguir adelante con el plan más amplio de Medicare para Todos, favorecido por Warren y Sanders, que crearía un sistema de seguro médico administrado por el gobierno y aboliría la cobertura privada.

“Proteger la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio: creo que ese es el camino hacia el cuidado de la salud para todos los estadounidenses. Medicare para todos tiene sus complicaciones", dijo Pelosi, y agregó que" la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio es un beneficio mejor que Medicare".

Warren ha estado bajo presión de Biden y otros candidatos para demostrar que su plan no requeriría aumentos de impuestos a los estadounidenses de clase media.

El viernes pasado, se dio a conocer que ese plan costaría 20.5 billones de dólares y se financiaría mediante el aumento de los impuestos a las grandes corporaciones y los ricos, tomando medidas enérgicas contra la evasión fiscal, reduciendo el gasto de defensa y poniendo a los inmigrantes recién legalizados en las listas de impuestos. La campaña de Biden llamó a ese proyecto "gimnasia matemática" con la intención de ocultar el hecho de que resultaría en impuestos más altos para la clase media.

Warren respondió a las críticas y acusó a Biden de "correr en la primaria presidencial equivocada".

"Los demócratas no van a ganar repitiendo los puntos de conversación republicanos", dijo el senador de Massachusetts en Des Moines, Iowa. "Entonces, si a Biden no le gusta eso, no estoy seguro de a dónde va"., detalló.

Pelosi también expresó su preocupación por las reacciones de los votantes al Green New Deal, que Sanders y Warren también apoyan, y que exige reducciones radicales y rápidas en las emisiones de carbono. “Hay una oposición muy fuerte en el lado laboral al Green New Deal porque son como 10 años, no más combustible fósil. ¿En serio? ”, dijo Pelosi.

Pelosi dijo que los demócratas deben apegarse a las reglas de pago por uso para evitar aumentar la deuda, un punto de contención con las figuras que se inclinan a la izquierda y que desean permitir más gasto deficitario para ambiciosas prioridades liberales.

"No podemos seguir aumentando la deuda", dijo.

Pelosi agregó que no entiende la carrera hacia la izquierda entre algunos candidatos, porque “Bernie y Elizabeth son dueños de la izquierda, ¿verdad? ¿Alguien los va a dejar fuera? ", cuestionó.

No llegó a aprobar un impuesto sobre la riqueza, una idea que Warren y Sanders han adoptado como un medio para reducir la desigualdad de ingresos y ampliar la red de seguridad. La oradora dijo que quiere cambios impositivos "bipartidistas" que reduzcan la deuda y arreglen los recortes impositivos republicanos "tontos" de 2017.

También evitó respaldar un tope salarial para los directores ejecutivos.

El orador, que recientemente llevó a la Cámara a votar formalmente sobre una investigación de juicio político sobre Trump, dijo que la pregunta más crítica que los candidatos deberían responder a los votantes es por qué deberían ser presidentes.

"Muéstrales lo que hay en tu corazón, tus esperanzas y sueños", dijo. "No es sobre ti. Se trata de ellos".