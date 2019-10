Partido Laborista apoyará elecciones anticipadas en Reino Unido solo si se descarta Brexit sin acuerdo: Corbyn

El líder del Partido Laborista de Reino Unido, Jeremy Corbyn, dijo este jueves que solo su grupo apoyará la realización de elecciones anticipadas si se rechaza la propuesta de salir de la Unión Europea sin acuerdo.

"No tomen un trato 'fuera de la mesa' y apoyaremos absolutamente una elección. He estado llamando a realizar una elección desde la última vez (que ocurrió una) porque este país necesita ese proceso para hacer frente a todas las injusticias sociales, pero no se debe sacar ningún acuerdo de la mesa", señaló.

El primer ministro británico, Boris Johnson, convocó a una votación en el Parlamento para el lunes. Sin los votos de apoyo de los laboristas, Johnson no obtendrá la mayoría de dos tercios que necesita para convocar a comicios anticipados.

Johnson comentó más temprano que desea que los votantes acudan a las urnas el 12 de diciembre para elegir nuevos legisladores con la esperanza de romper el estancamiento político del país sobre el Brexit.

Las encuestas sugieren que el Partido Conservador de Johnson es más popular que el Laborista.

Con información de Bloomberg