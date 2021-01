Paradojas de la vida: en China no quieren comprar alimentos extranjeros por miedo a que tengan COVID

En un supermercado de lujo al oeste de Beijing hay una caja de guantes desechables frente a un mostrador de vidrio que vende carne de res australiana. Junto a él hay un letrero que dice: "Compre esto con tranquilidad".

“Todas las carnes importadas aquí se han sometido a pruebas de ácido nucleico. Los consumidores no deben preocuparse ”, promete Li Xingzhen, gerente del supermercado Ole, que importa aproximadamente el 70 por ciento de sus comestibles. Su promesa ofrece una mirada a los nuevos desafíos que enfrentan los minoristas a medida que muchos compradores chinos se muestran reacios a comprar productos alimenticios en el extranjero después de que se informaron infecciones por COVID-19 entre las personas que manipulan dichos artículos.

Las importaciones de productos del mar de China cayeron un 12.5 por ciento el año pasado, incluida una caída del 32 por ciento en diciembre con respecto al año anterior. Si bien las compras generales de carne se han mantenido sólidas en medio de una escasez interna, la presión sobre la industria alimentaria mundial solo aumentará: Rabobank Group pronostica que las importaciones de carne de China podrían caer hasta un 30 por ciento este año desde un récord en 2020.

La desconfianza de los consumidores está siendo alimentada, al menos en parte, por declaraciones del gobierno, que ha tomado medidas cada vez más drásticas para frenar el riesgo de que el virus se propague a través de las importaciones de alimentos, aunque la mayoría de las autoridades sanitarias internacionales han minimizado la probabilidad de dicha transmisión. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hay evidencia de que las personas contraigan el virus a través de alimentos y envases de alimentos, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dicen que las posibilidades de contraer COVID-19 de los alimentos congelados son muy bajas.

Es un debate con ramificaciones globales y cada vez más polémico porque China es uno de los mayores compradores mundiales de muchos productos alimenticios, y representa hasta el 45 por ciento del comercio mundial de carne de cerdo. China ha ido aún más lejos con su teoría de los alimentos congelados, y los medios estatales sugieren que el virus podría haber ingresado al país a través de productos congelados o empaques. Esto se produce cuando la búsqueda de los orígenes del coronavirus se vuelve altamente politizada, con un equipo de la OMS actualmente en Wuhan para investigar más y Estados Unidos impulsa la idea de que podría haber escapado de un laboratorio en la ciudad, una afirmación que China ha negado.

En China, donde el orgullo por la contención del virus en gran parte exitosa del país es alto, algunos consumidores se han vuelto más cautelosos con productos como los mariscos extranjeros. No se vio a ningún visitante que comprobara una oferta individual para langostinos de Malasia en Ole.

"Me gustan los camarones importados, pero no me lo perderé si no los como ahora", dijo Jia Jinghong, un jubilado de Beijing. “Existe un riesgo durante este tiempo. No me atrevo a correr el riesgo ".

El enfoque de China en el envasado de alimentos comenzó en junio después de que el país señalara al salmón importado como un posible culpable del resurgimiento de Beijing. Desde noviembre, los consumidores han podido verificar el origen y el flujo de los alimentos de la cadena de frío, así como las certificaciones de pruebas de virus, escaneando códigos QR obligatorios.

China también ha ordenado la desinfección y las pruebas masivas de todas las importaciones de alimentos congelados, lo que ha provocado una grave congestión en los puertos y ha alargado el tiempo necesario para pasar la aduana de una semana a un mes. Algunas ciudades pequeñas ahora prohíben la venta de carne importada. En Beijing y Shanghai, los supermercados deben tener estantes y secciones separadas para alimentos congelados importados a fin de evitar la contaminación cruzada.

Tales movimientos podrían presionar a los proveedores extranjeros. Las pruebas estrictas han interrumpido las ventas y pueden reducir las importaciones de carne de cerdo del país, dijo Zhu Zengyong, investigador del Instituto de Ciencia Animal de la Academia China de Ciencias Agrícolas. Los efectos serán particularmente significativos de marzo a abril, después de la temporada alta de demanda del Año Nuevo chino, y coincide con la recuperación de la población de cerdos domésticos de China después de un devastador brote de peste porcina africana en 2018, dijo Zhu.

En un informe del año pasado, el Global Times estatal planteó la posibilidad de que el coronavirus pudiera haberse transmitido de productos congelados importados a Wuhan, donde se identificó por primera vez el nuevo coronavirus. La nación también ha aprovechado la investigación que sugiere que hubo infecciones en los Estados Unidos e Italia que son anteriores a las de Wuhan.

Pero pocos expertos han respaldado esas teorías, y las circunstancias de cómo el virus pasó de los murciélagos, su presunta fuente, a los humanos, es un obstinado misterio que los científicos aún están tratando de resolver. Algunos dicen que el patógeno podría haberse movido de alguna manera directamente de los murciélagos a las personas, mientras que otros señalan la posibilidad de que un animal intermediario haya estado involucrado.

En los últimos meses, China ha dicho que se encontraron rastros del patógeno en productos alimenticios congelados importados o en sus empaques, y los relacionó con brotes en las principales ciudades portuarias de Dalian, Tianjin y Qingdao.

Incluso las pequeñas empresas sienten las consecuencias. Sarah Ye, un minorista en línea de productos para bebés, ahora tiene una tarea particularmente difícil cuando vende refrigerios importados a las madres jóvenes en un grupo WeChat que fundó para su negocio: convencer a sus cautelosos clientes de que los productos no contienen COVID-19. En una campaña promocional para vender queso procesado para niños, subió el informe de prueba que muestra un resultado negativo para el empaque.

