Para que te entretengas en cuarentena: el Pentágono publica videos de OVNIS

El Pentágono publicó este lunes tres videos cortos en los que se muestran tres objetos voladores no identificados (OVNIS), los cuales fueron capturados por aviones de la armada estadounidense y los cuales ya habían sido dados a conocer por personas durante años.

Una de las grabaciones es de noviembre de 2004 y las otras dos de enero de 2015, las cuales ahora son reconocidas por el Departamento de Defensa estadounidense.

"Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna información sensible, y no afecta las investigaciones posteriores de incursiones militares en el espacio aéreo por fenómenos aéreos no identificados", dijo la portavoz del Pentágono, Sue Gough, a Fox News.

"El Departamento está publicando los videos para aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no, o si hay más en los videos", agregó Gough.

Sin embargo, los fenómenos aéreos observados en los videos permanecen caracterizados como 'no identificados'.

El fenómeno de 2004 ocurrió a 100 millas del Océano Pacífico y fue grabado por dos pilotos de la Armada estadounidense cuando estos se encontraban en una misión para investigar objetos que habían sido vistos por un crucero de la propia Armada dos semanas antes.

Los pilotos observaron un avión de forma ovalada flotando a 50 pies sobre el nivel del mar el cual se movió rápidamente y desapareció cuando los pilotos se acercaron a este.

"Se aceleró como nada que haya visto", dijo un piloto a New York Times.

Cuando se dirigían a un punto de encuentro a 60 millas de distancia, un barco les comunicó por radio que el objeto había estado allí y que había recorrido la distancia en menos de un minuto.

Los otros dos videos también capturaron objetos que se movían rápidamente por el aire.

Todos los archivos, incluidas las bitácoras de registro de los objetos voladores, se encuentran en el sitio de la armada.