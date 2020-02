Papa pide paz justa en Oriente Medio

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Francisco advirtió contra las soluciones “injustas” destinadas a poner fin al conflicto entre israelíes y palestinos.

Durante una visita a Bari, una ciudad portuaria en el sur de Italia, Francisco lamentó las numerosas zonas de guerra y conflicto, incluidos en Oriente Medio y el norte de África.

El papa habló del “conflicto aún no resuelto entre israelíes y palestinos, con el peligro de soluciones no justas y, por lo tanto, presagiando nuevas crisis”. No citó alguna propuesta específica.

Un plan de paz presentado hace unas semanas por Estados Unidos permitiría a Israel anexar todos sus asentamientos junto con el estratégico Valle del Jordán. Otorgaría a los palestinos autonomía limitada en varias zonas de territorio con una capital en las afueras de Jerusalén, pero solo si cumplen con condiciones estrictas.

En tanto, milicianos palestinos dispararon unos 20 cohetes hacia el sur de Israel, horas después de que el ejército israelí matara a un palestino que intentó colocar una bomba en el muro con Gaza.

Hasta el momento nadie se ha responsabilizado del lanzamiento de los cohetes, pero al parecer fue en represalia por la muerte de un palestino.  Agencias