Oficial de policía de EU sugiere que la demócrata Ocasio-Cortez 'necesita un balazo'

Un oficial de policía de Luisiana, Estados Unidos, publicó un comentario en su página de Facebook donde llama “vil idiota” a la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y sugiere que le disparen.

The Times-Picayune / The New Orleans Advocate informó este lunes que el oficial Charlie Rispoli escribió que la representante demócrata por Nueva York “necesita un balazo”. La publicación incluía una historia falsa con una cita inventada para que pareciera que la congresista dijo "Pagamos demasiado a los soldados".

Arthur Lawson, jefe policial Gretna, dijo el viernes que lo que escribió Rispoli era “perturbador”, pero no cree que constituya una amenaza real. Agregó que la publicación violó la política del departamento.

Asuntos internos ya está investigando. Cualquier medida disciplinaria no se haría pública.

Ocasio-Cortez, de 29 años, se ha convertido en la persona más visible de los demócratas novatos que intentan atraer al partido hacia la izquierda, así como una oponente del presidente de EU, Donald Trump.

Entre las cosas que últimamente ha criticado la joven demócrata es el mal trato que reciben las mujeres migrantes por parte de oficiales fronterizos.

"Los oficiales mantienen a las mujeres encerradas, sin agua y les dijeron que podían tomar de los inodoros. Estos eran ellos en su mejor comportamiento frente a miembros del Congreso”, expuso Ocasio-Cortez en su cuenta de Twitter a principios de julio.