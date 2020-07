Estos son los 7 candidatos que le compiten a Seade la dirección de la OMC

La Organización Mundial del Comercio (OMC) informó que este miércoles fue el último día de recibir candidaturas para dirigir al organismo. En total, se recibieron ocho candidaturas provenientes de cuatro continentes del mundo.

Por el continente americano únicamente se recibió la candidatura de Jesús Seade, subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Seade fue el primer candidato interesado en el cargo, ya que el Gobierno de México lo postuló durante el primer día en el que el organismo abrió la convocatoria para sustituir al brasileño Roberto Azevedo.

Respecto a las posibilidades que tiene para ser elegido para el puesto, Seade expresó durante el foro “T-MEC y sus perspectivas”, organizado por El Financiero, que no se puede negar que hay un debate geopolítico.

“Algunos me ven como latinoamericano que no debe repetir, otros como norteamericano que es una mala señal, otros piensan que debe haber alternancia entre un país desarrollado y uno en desarrollo, por lo que ahora sería el turno de Europa, e incluso, hay quien menciona que a África no le ha tocado o que debería de ser una mujer, pero yo creo que esas consideraciones no deben contar, sino elegir a la persona apropiada”, aseveró.

Si Jesús Seade es elegido para dirigir la OMC se convertiría en el cuarto mexicano al frente de un organismo internacional en la actualidad, debido a que actualmente se cuenta con la presencia de José Ángel Gurría como secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Alicia Bárcena como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Agustín Carstens como Gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

Por otra parte, África es el continente que registró más candidatos para tratar de dirigir la OMC, con Ngozi Okonjo-Iweala de Nigeria, Abdel-Hamid Mamdouh de Egipto y Amina C. Mohamed de Kenya.

En tanto, Asia contribuyó con las candidaturas de Yoo Myung-hee (República de Corea) y Mohammad Maziad Al-Tuwaijri (Arabia Saudita), mientras que Europa aportó las postulaciones de Tudor Ulianovschi (Moldavia) y Liam Fox (Reino Unido).

El nombre de la española González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, era uno de los que sonaban más fuerte para dirigir la OMC, pero esta mañana descartó su candidatura, argumentando que tiene la ilusión de contribuir al multilateralismo comercial desde su país.

De acuerdo con los estatutos de la OMC, una vez finalizado el periodo de postulaciones, los candidatos serán invitados a reunirse con los miembros del organismo durante una sesión especial del Consejo General que se llevará a cabo del 15 al 17 de julio.

En esta reunión, tendrán la oportunidad de presentar sus puntos de vista y responder preguntas de los miembros.

Roberto Azevedo, actual director de la OMC, dejará el cargo el 31 de agosto, por lo que acortará su segundo mandato en exactamente un año.