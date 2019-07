Ocasio-Cortez y sus aliadas demócratas dicen que 'no morderán el anzuelo' de los ataques de Trump

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y sus tres aliadas en el Congreso dijeron que los ataques verbales del presidente Donald Trump no las distraerían de su agenda, ya que calificaron sus tuits de racistas.

"No me sorprende que use la retórica que hace", dijo Ocasio-Cortez sobre el presidente. "Pero también sé que estamos enfocadas".

Pero Trump está tratando de mantener la discusión. Cuando las cuatro legisladoras Ocasio-Cortez de Nueva York, Rashida Tlaib de Michigan, Ilhan Omar de Minnesota y Ayanna Pressley de Massachusetts comenzaron una conferencia de prensa esta tarde, Trump tuiteó:

"Los demócratas intentaban distanciarse de las cuatro 'progresistas', pero ahora se ven obligadas a abrazarlos. Eso significa que están apoyando el socialismo, el odio de Israel y los Estados Unidos. ¡No es bueno para los demócratas! ".

La representante Ayanna Pressley instó en la conferencia de prensa en el Capitolio a sus colegas y al público a evitar que las palabras del presidente distraigan los asuntos que el país debe enfrentar. Dijo que eso incluía la detención de inmigrantes en la frontera, atención médica, violencia con armas de fuego y precios de medicamentos recetados, así como la corrupción en la Casa Blanca.

"No muerdan el anzuelo", dijo ella. "Esto es simplemente una interrupción y una distracción de la cultura cruel, caótica y corrupta de esta administración".

Omar dijo que Trump está promoviendo "la agenda de los nacionalistas blancos".

La marcha atrás se desarrolló en un contexto de una controversia sobre la represión de la inmigración por parte del gobierno, la detención de miles de migrantes en instalaciones sobrecargadas y un plan para poner fin a las protecciones de asilo para la mayoría de los migrantes centroamericanos que cruzan la frontera sur de EU.

'Regresa'

El tuit del fin de semana de Trump decía que las "congresistas demócratas" "deberían" regresar "a los países de los que provenían, en lugar de criticar a los Estados Unidos, durante mucho tiempo un insulto contra las minorías, unieron a un partido demócrata faccioso al denunciar su retórica como racista e incluso Dibujó un raro reproche público de algunos republicanos.

Trump no usó sus nombres, pero se refería claramente a Ocasio-Cortez y sus tres aliados. Solo Omar, una refugiada de Somalia, nació fuera de Estados Unidos y las cuatro son minorías elegidas en 2018 de los distritos fuertemente democráticos de izquierda.

El lunes, Trump dejó en claro que era a quién se refería y aumentó los ataques.

"Todos sabemos que AOC y esta multitud son un grupo de comunistas, odian a Israel, odian a nuestro propio país, llaman a los guardias a lo largo de nuestros guardias de concentración (los agentes de la Patrulla Fronteriza) de la frontera, acusan a las personas que apoyan a Israel "Como lo hizo para el de Benjamin ...", tuiteó.

Negó a los reporteros fuera de la Casa Blanca que sus tuits durante los dos días sobre las mujeres fueron racistas. Dijo que se han estado "quejando constantemente" sobre los Estados Unidos.

Omar respondió en la conferencia de prensa: "Cuando este presidente se presentó y hasta el día de hoy, habló sobre todo lo que estaba mal en este país y cómo lo iba a hacer grande".

"Y entonces, para que nos condene y diga que no somos estadounidenses porque queremos trabajar duro para hacer de este país el país en el que todos merecemos vivir, es una hipocresía total", dijo.

Antes de las elecciones de 2020, Trump y los republicanos intentaron pintar a los demócratas como socialistas y trataron de hacer de Ocasio-Cortez, un autodenominado socialdemócrata, el símbolo del Partido Demócrata. Trump también está jugando con las divisiones raciales del país y está avivando el fervor anti-inmigrante que lo ayudó a ganar las elecciones.

Pressley dijo que Trump "es, si no otra cosa, predecible".

'Descaradamente racista'

Omar dijo que el presidente intentó desviar la atención de sus propios fallos al "lanzar un ataque abiertamente racista contra cuatro miembros debidamente elegidos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, todos ellos mujeres de color".

La portavoz Nancy Pelosi dijo el lunes que la Cámara de Representantes votará una resolución que condene los ataques de Trump contra las cuatro legisladoras demócratas, y un puñado de legisladores del Partido Republicano se unieron a las denuncias de sus declaraciones.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, desvió las preguntas de los reporteros y dijo que estaría "feliz de responder" el martes.

Pero algunos legisladores del Partido Republicano tomaron el paso inusual de criticar directamente a Trump, que sigue siendo una fuerza poderosa con la base del partido.

El senador republicano Tim Scott de Carolina del Sur criticó los "ataques personales inaceptables y el lenguaje racialmente ofensivo" del presidente y dijo que dividiría más a la nación.

El representante republicano de Ohio, Mike Turner, dijo en Twitter que los tweets de Trump durante el fin de semana "fueron racistas y que debería disculparse".

En una declaración, el senador Mitt Romney de Utah, el candidato republicano a la presidencia en 2012, describió los comentarios del presidente como "destructivos, degradantes y desunificadores".