El New York Times da su apoyo a Biden y llama a votar por él

En su editorial de este martes, el periódico estadounidense The New York Times expresó su apoyo al candidato demócrata a la presidencia de ese país, Joe Biden, y llamó a votar por él.

"Como presidente, Biden abrazaría el Estado de derecho y restablecería la confianza pública en las instituciones democráticas. Devolvería el respeto por la ciencia y la experiencia al gobierno. Él abastecería su administración con individuos competentes, calificados y con principios. Apoyaría a los aliados de Estados Unidos", sostiene el efitorial.

"Trabajaría para abordar las injusticias sistémicas. No cortejaría a autócratas extranjeros ni consolaría a los supremacistas blancos. Su enfoque estaría en sanar las divisiones y unir a la nación en torno a valores compartidos. Entendería que su primer deber, siempre, es con el pueblo estadounidense".

El diario detalla que el exvicepresidente está comprometido a trabajar hacia la atención médica universal, reduciendo la edad de elegibilidad para el programa Medicare a 60 años y recortando el costo de medicamentos con receta. Dice, además, que Biden reconoce la fatídica amenaza del cambio climático y ha presentado un ambicioso plan de dos billones de dólares para reducir las emisiones de carbono e invertir en una economía verde.

El editorial de The New York Times hace un repaso por la trayectoria política de Biden, destacando su postura progresistas. "En una entrevista de 2012 en "Meet the Press", sus comentarios en apoyo del matrimonio homosexual, que sorprendió a la Casa Blanca de Obama y provocó un alboroto público, fue un momento decisivo para la causa de la igualdad. En 1996, el Sr. Biden votó como senador a favor de la Ley de Defensa del Matrimonio, que prohibía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que hizo que su evolución en el tema fuera particularmente resonante", considera el diario.

El editorial destaca, asimismo, la elección de compañera de fórmula de Biden: la senadora de California Kamala Harris, quien se convertiría en la primera mujer negra e indio-estadounidense en ocupar la vicepresidenta.

"Cuando van a las urnas este año, los votantes no solo eligen un líder. Están decidiendo qué será Estados Unidos", agrega el periódico estadounidense.

