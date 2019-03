Nueva Zelanda rinde homenaje a las víctimas del tiroteo con oración y dos minutos de silencio

Miles de musulmanes asisten este jueves a una jornada de oración por las víctimas del tiroteo, en la que también participa la primera ministra Jacinda Ardern.

La primera ministra y los asistentes se congregaron en el Hagley Park frente a la mezquita de Al Noor en Christchurch.

El evento, que comenzó a la 1:30 pm (hora local), será transmitido también en radio y televisión.

Tras la oración, la primera ministra y los asistentes guardaron dos minutos de silencio por las víctimas.

Fahim Imam, de 33 años, de Auckland, voló este viernes por la mañana desde la ciudad más grande de Nueva Zelanda para asistir a la oración. Él nació y creció en Christchurch, pero se mudó hace tres años.

"Es asombroso ver cómo se han unido el país y la comunidad; en realidad me sorprende", dijo Imam antes del evento.

"Tan pronto como salí del avión, vi un letrero que sostenía alguien que decía 'jenaza', que denotaba la oración fúnebre musulmana. Otros ofrecían viajes gratuitos desde y hacia el servicio de oración ", dijo Imam.

“En el momento en que llegué a Christchurch pude sentir el amor. Nunca me he sentido más orgulloso de ser musulmán o kiwi. Me hace muy feliz poder decir que soy un neozelandés", agregó.

Al menos 42 personas murieron en la mezquita de Al Noor y al menos otras siete en la cercana mezquita de Linwood debido al ataque.

El atacante, Brenton Harrison Tarrant, un supremacista blanco australiano de 28 años, fue arrestado por la policía mientras este se dirigía a su tercer objetivo. Brento transmitió el ataque a través de Facebook y dijo en su manifiesto que planeaba atacar tres mezquitas.