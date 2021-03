Ni anarquistas ni grupos de izquierda participaron en ataque al Capitolio, según evidencia del FBI

El director del FBI, Christopher Wray, dijo que no hay evidencia de que grupos de izquierda o personas motivadas por la ideología anarquista hayan desempeñado un papel en el ataque del 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos, al tiempo que los senadores buscaban detalles sobre lo que las fuerzas de orden sabían antes de los hechos.

En su primer testimonio público desde el ataque, Wray enfatizó este martes que el FBI se enfoca en acciones extremistas, ya sea de izquierda o de derecha, pero dijo que la abrumadora evidencia hasta ahora muestra que los grupos de izquierda no fueron los agitadores. Las declaraciones se producen en medio de afirmaciones infundadas en las redes sociales de que el ataque no fue obra de partidarios extremistas del expresidente Donald Trump.

Wray reiteró que la evidencia recabada hasta la fecha, incluidos más de 200 mil elementos de prueba digital, revela que el ataque al Capitolio fue llevado a cabo por milicianos de extrema derecha y supremacistas blancos. Dijo que los supremacistas blancos son la amenaza más grande y letal que está siguiendo el FBI.

“Si bien tenemos igualdad de oportunidades en la búsqueda de extremismo violento de cualquier ideología, hasta la fecha no hemos visto ninguna evidencia de extremistas violentos anarquistas o personas que se suscriban a Antifa en relación con el 6”, dijo Wray al Comité Judicial del Senado. “Eso no significa que no estemos buscando. Y seguiremos buscando. Pero, por el momento, no hemos visto eso”.

Ante las reiteradas presiones de los senadores de ambos partidos, Wray admitió que no vio un informe preparado por la oficina de campo del FBI en Norfolk, Virginia, en la víspera del ataque, que describía la posible amenaza de manifestantes violentos reunidos en Washington. La dependencia del informe de inteligencia cruda y sin filtrar hizo que su contenido fuera difícil de medir, dijo.

“En un mundo perfecto, nos habría llevado más tiempo averiguar si era confiable”, dijo Wray sobre el informe.

“Terrorismo interno”

Wray dijo que el ataque al Capitolio fue un ejemplo de “terrorismo interno” y que el FBI ha realizado cientos de arrestos y aún tiene en marcha la misma cantidad de investigaciones sobre el ataque. En respuesta a las críticas de que las fuerzas de orden no se dieron cuenta de la gravedad de los disturbios del 6 de enero, Wray señaló que la oficina enfocó su atención en el extremismo interno bajo su supervisión en 2019.

“El problema del terrorismo interno ha estado haciendo metástasis en todo el país”, señaló Wray al Comité Judicial del Senado. “El FBI no tolerará agitadores o extremistas que planeen o cometan actos violentos. Eso se aplica a extremistas violentos de cualquier tipo”.

Al ser interrogado por el senador republicano Lindsey Graham, Wray enfatizó que la ley estadounidense no tiene un proceso para designar a grupos extremistas como amenazas terroristas internas, como lo hace para grupos internacionales como Al Qaeda o el Estado Islámico. Pero dijo que los extremistas nacionales violentos motivados por la ideología racial y antigubernamental reciben la misma prioridad dentro de su agencia.

Te puede interesar:

AMLO invita a Biden a ver los caminos hechos en Oaxaca

Liberan a 279 niñas que fueron secuestradas en Nigeria