Netanyahu desmiente informe de que Israel colocó dispositivos espías cerca de la Casa Blanca

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó categóricamente un informe de medios de que Israel probablemente había colocado dispositivos de escucha encontrados en lugares sensibles en Washington.

"Una mentira descarada", dijo la oficina de Netanyahu en respuesta al informe. "Existe un compromiso de muchos años y una directiva del Gobierno israelí de no participar en ninguna operación de inteligencia en Estados Unidos. Esta directiva se aplica estrictamente sin excepción".

Politico, citando a tres exfuncionarios estadounidenses, informó el jueves que Estados Unidos ha concluido en los últimos dos años que Israel probablemente fue responsable de colocar dispositivos de vigilancia de teléfonos celulares cerca de la Casa Blanca y otros lugares en la capital estadounidense.

El presidente Donald Trump, un firme defensor de Israel y de Netanyahu, calificó la acusación como "difícil de creer".

"No creo eso, no, no creo que los israelíes nos estuvieran espiando", dijo Trump el jueves por la noche frente a la Casa Blanca. “Mi relación con Israel ha sido excelente. Miras a los Altos del Golán, miras a Jerusalén, con el traslado de la embajada a Jerusalén, convirtiéndose en la capital, ves incluso el acuerdo con Irán, lo que sucedió con Irán ".

Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán de 2015, al que Netanyahu se había opuesto ferozmente.

"No creería esa historia", dijo el presidente sobre el informe Político. "Todo es posible, pero no lo creo".

Israel se vio envuelto en un caso de espionaje en los Estados Unidos hace décadas. Jonathan Pollard, exanalista de inteligencia de la Marina de Estados Unidos fue declarado culpable de pasar información clasificada a Israel y cumplió 30 años de prisión antes de ser puesto en libertad condicional en 2015.

-Con asistencia de Josh Wingrove .