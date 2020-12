Nace primer bebé con anticuerpos de COVID-19 en Singapur

En Singapur, una mujer tuvo a un bebé con anticuerpos que le permiten resistir a la enfermedad de COVID-19, según informó RFI.

La madre del bebé, quien nació a principios de noviembre, contrajo esta enfermedad durante marzo, antes de volver a Singapur desde Europa, indicó el medio.

En tanto, el equipo médico que sigue el caso de este bebé considera que la mujer le transmitió todos sus anticuerpos; no obstante, no saben cuánto tiempo durarán estos en el cuerpo del recién nacido, ni tampoco qué tan eficaz sea su defensa ante el coronavirus, puntualizó el medio.

Tan Hak Koon, presidente de la división de obstetricia y ginecología del KK Women’s and Children’s Hospital (KKH), dijo a The Straits Times que que las directrices publicadas en octubre por el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists en el Reino Unido señalaron que la evidencia actual sugiere que la transmisión de COVID-19 de una mujer embarazada a su bebé durante el embarazo o el nacimiento es poco común.

"Las pruebas actuales también muestran que si el recién nacido recibe COVID-19 de su madre no se ve afectado por el modo de parto, la elección de la alimentación como el amamantamiento o el biberón, o si la madre y el bebé permanecieron en la misma habitación después del parto", agregó.

En agosto de este año, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) explicó que los estudios muestran que hay un mayor riesgo de que las mujeres embarazadas presenten formas graves del coronavirus, por lo que tanto el organismo como la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a los Estados miembros que redoblaran sus esfuerzos para asegurar el acceso a servicios de atención perinatal e implementar medidas preventivas para reducir la mortalidad asociada al COVID-19.

Te recomendamos

Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo a contraer COVID-19 con síntomas graves: CDC

¿Tienes estos tres síntomas? Consulta a tu médico porque es COVID-19

Un virus 'sigiloso': estudio señala que ya había casos de coronavirus en EU en diciembre de 2019