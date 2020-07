Muestras de un virus muy parecido al que causa COVID-19 fueron enviadas a Wuhan en 2013

El Instituto de Virología de Wuhan recibió hace siete años muestras de un virus que se parece mucho al que causa el COVID-19, según un informe del diario The Sunday Times, que destaca las preguntas sin respuesta sobre los orígenes de la pandemia mundial.

En 2013, científicos enviaron muestras congeladas al laboratorio de Wuhan desde una antigua mina de cobre infestada de murciélagos en el suroeste de China, después de que seis hombres que habían estado limpiando las heces de los mamíferos alados contrajeron una neumonía grave, dijo el periódico británico.

Tres de ellos murieron y la causa más probable fue un coronavirus transmitido por un murciélago, informó el Sunday Times, citando a un médico cuyo supervisor trabajó en el departamento de emergencias que trató a los hombres.

La misma mina en la provincia de Yunnan fue estudiada posteriormente por Shi Zhengli, un experta en análisis de coronavirus de origen murciélago similares al SARS en el Instituto de Virología de Wuhan.

Shi, apodada la "mujer murciélago" por sus expediciones en cuevas de los referidos animales, describió al COVID-19 en un artículo de febrero de 2020, diciendo que era un 96.2 por ciento similar a una muestra de coronavirus llamada RaTG13 obtenida en Yunnan en 2013. El Sunday Times dijo que RaTG13 es "casi ciertamente" el virus que se encontró en la mina abandonada.

La "mujer murciélago" de China advirtió que el coronavirus es solo la punta del iceberg

Las diferencias entre las muestras, no obstante, pueden representar décadas de distancia evolutiva, según los científicos disidentes citados en el artículo. The Sunday Times afirmó que el laboratorio de Wuhan no respondió a sus preguntas.

En mayo, el director del Instituto de Virología de Wuhan dijo que no había una copia en vivo del virus RaTG13 en el laboratorio, por lo que habría sido imposible que se filtrara del mismo.

No hay evidencia de que el laboratorio haya sido la fuente del brote global que comenzó en Wuhan. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en mayo que había visto pruebas de la teoría, contradiciendo los servicios de inteligencia estadounidenses.