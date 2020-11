Muere Jorge Brito, poderoso banquero argentino, en accidente de helicóptero

Jorge Brito, uno de los banqueros más poderosos de Argentina y de estrechos vínculos con la política, murió este viernes en un accidente de helicóptero tras aparentemente embestir los cables de una tirolesa. Tenía 68 años.

El siniestro se produjo en el turístico dique Cabra Corral, en la provincia de Salta, en el norte argentino. Brito, presidente del Banco Macro, uno de los mayores bancos privados del país sudamericano y accionista de varias empresas, piloteaba el helicóptero junto a un acompañante rumbo a su finca tras almorzar con el gobernador de la provincia.

El copiloto también falleció.

Juan Manuel Pulleiro, ministro de Seguridad de Salta, dijo al canal Todo Noticias que “se intuye que se ha chocado con alguno de los cables de la tirolesa, lo que provocó desprendimiento rotor de cola y la caída al río”.

Esta actividad recreativa que consiste en deslizarse a través de un cable es uno de los atractivos turísticos del dique.

“Todo da para suponer que el accidente fue error del piloto por no haber visto los cables. Lo cables no tenían elementos de seguridad para visibilidad. Suponemos se ha llevado el cable sin haberlo visto”, sostuvo el funcionario, quien no obstante aclaró que no hay antecedentes de un accidente similar.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tiene a su cargo la investigación del siniestro.

A principios de esta semana Brito había concedido una entrevista al sitio de internet Infobae en la cual criticó duramente el proyecto de ley para fijar un impuesto por única vez a las grandes fortunas, impulsado por el gobierno para asistir a los sectores empobrecidos por la pandemia de coronavirus. La iniciativa fue votada el miércoles en la Cámara de Diputados y girada al Senado.

“El impuesto creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto”, advirtió Brito, casado y padre de seis hijos.

En octubre de 2017, Brito tenía una fortuna neta de alrededor de mil 900 millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, pero su fortuna se redujo a 465 millones de dólares después de que la euforia del mercado causada por la elección de Mauricio Macri se desvaneciera. Su activo más valioso era una participación cercana al 20 por ciento en Banco Macro, el tercer banco más grande de Argentina sin participación estatal.

Seguía siendo presidente del banco y tenía una participación controladora en la compañía de carne de res Inversora Juramento, así como una participación mayoritaria en la compañía de energía renovable Genneia.

Brito comenzó su carrera en la década de 1970 con un préstamo de 5 mil dólares de su madre, y luego aprovechó sus lazos políticos con los gobernadores de las provincias del norte de Argentina para convertirse en el agente financiero de sus Tesoros. Compró Banco Macro en 1985, que creció a través de la consolidación de otros prestamistas y salió a cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Fue señalado de ayudar a un socio comercial a defraudar al estado y fue llamado a indagatoria por un tribunal en 2018. Fue sobreseído a principios de este año.

Estaba casado con Marcela Carballo y tenía seis hijos y 12 nietos.

Con información de Bloomberg

También te puede interesar:

Muere Luis Robles Miaja, expresidente de la Asociación de Bancos de México