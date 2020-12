Misterio resuelto: Ni extraterrestres ni una película, ellos son los creadores de los misteriosos monolitos

Ni extraterrestres, ni una película, los creadores de los misteriosos monolitos son artistas y rompieron el silencio para revelar la verdad sobre estas estructuras metálicas.

Un grupo de artistas que se hace llamar en Instagram como The Most Famous Artist publicó la imagen de un hombre fabricando uno de los místicos monolitos.

Esta comunidad artística mostró la fotografía en la red social con el mensaje en forma irónica: "¡¿Creías que no eran extraterrestres?!".

Y para que no haya dudas al respecto de que ellos son los creadores, los artistas también publicaron videos en la misma red social de cómo crearon el concepto en un software especial.

También mostraron los bocetos originales en los que proyectaron cómo se verían los monolitos ya colocados.

Así mismo, publicaron un recibo de pago para demostrar que ya hay empresas comprando sus monolitos.

La primera compañía en adquirir un monolito es Blue Cloud Movie Ranch. Esta empresa renta locaciones para filmar películas en Los Ángeles.

De acuerdo con el recibo, el monolito le costará a esta firma un total de 45 mil dólares, que equivalen a 910 mil 350 pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en la página de Citibamex.

Ante la pregunta de la periodista de The New York Times sobre si The Most Famous Artist se atribuía la autoría de los monolitos, los artistas respondieron con humor:

"El monolito está fuera de mi control en este punto. Buen viaje a todos los aliens que están trabajando duro alrededor del planeta para propagar el mito".

El miércoles pasado, un grupo de hombres derribó el misterioso monolito que apareció al sur de California.

Los hombres reemplazaron la estructura por una cruz de madera.

El pasado 29 de noviembre, el monolito que apareció Utah desapareció de forma misteriosa.

El objeto, que había sido encontrado por funcionarios estatales de vida silvestre días antes mientras realizaban una misión rutinaria en helicóptero, ya no se encuentra donde había sido localizado.

El grupo de artistas no ha informado al respecto de la desaparición de los monolitos ni cómo hizo para llevarlos hasta ahí.

