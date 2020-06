Minneapolis alista política para prohibir uso llaves de estrangulamiento por parte de policías

MINNEAPOLIS. Los negociadores de la ciudad de Minneapolis acordaron este viernes con el Estado prohibir el uso de llaves de estrangulamiento por parte de la policía y exigir a los oficiales que informen e intervengan cada vez que vean un uso no autorizado de la fuerza por parte de otro oficial.

Los cambios son parte de una estipulación publicada en línea entre la ciudad y el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota, que lanzó una investigación de derechos civiles esta semana en respuesta a la muerte de George Floyd.

Se esperaba que el Ayuntamiento aprobara el acuerdo este viernes.

El acuerdo requeriría la aprobación de la corte y sería ejecutable en la misma, a diferencia de las políticas actuales del departamento sobre el uso de la fuerza y ​​los deberes para intervenir.

El acuerdo requeriría que cualquier oficial, independientemente de su mandato o rango, comunique por radio o por teléfono inmediatamente a su comandante o sus superiores desde la escena el uso de cualquier restricción en el cuello o estrangulamiento.

Del mismo modo, cualquier oficial que vea a otro oficial cometer un uso no autorizado de la fuerza, incluido cualquier estrangulamiento o restricción del cuello, debe intentar intervenir verbalmente e incluso físicamente. Si no lo hacen, estarían sujetos a una disciplina tan severa como si ellos mismos hubieran usado la fuerza prohibida.

El acuerdo también requeriría la autorización del jefe de policía o de un subjefe designado para usar armas de control de multitudes, incluidos agentes químicos, balas de goma, granadas explosivas, bastones y rondas de marcado. Y requeriría decisiones más oportunas para disciplinar a los oficiales.

Un hombre que estaba con George Floyd la noche en que murió le dijo a The New York Times que su amigo no se resistió al arresto y que, en cambio, trató de calmar la situación antes de terminar esposado en el suelo y suplicar por aire cuando un oficial presionó una rodilla contra su cuello.

"Podía escucharlo suplicando: 'Por favor, oficial, ¿para qué es todo esto?'", dijo Lester Hall al Times.