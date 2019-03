Miles de británicos piden otro referendo para el Brexit

Cientos de miles de manifestantes anti-Brexit abarrotaron el centro de Londres este sábado, exigiendo que el Gobierno británico controlado por los conservadores realice un nuevo referendo sobre si Reino Unido debe de quedarse o salir de la Unión Europea.

La Marcha Electoral del Pueblo convergió en el Parlamento británico. Los manifestantes portaron banderas de la Unión Europea y carteles elogiando las viejas relaciones entre Reino Unido y el continente europeo.

A las manifestaciones llegaron personas de todas partes del país, decididas a obligar al gobierno de la primera ministra Theresa May a alterar su marcha hacia el Brexit.

El líder liberal demócrata Vince Cable, invitado a encabezar la marcha, dijo que la multitud era impresionante y estaba unida.

"Ha venido mucha gente de todo tipo, de todas las edades y de todo el país", tuiteó. "Somos un país que ahora prefiere el ‘Quedarse’, con 60 por ciento en favor de detener el caos del Brexit".

La policía no dijo cuánta gente llegó. El legislador independiente Chuka Umunna y otras personas que quieren otro referendo del Brexit calcularon que llegaron alrededor de un millón de personas.

Más de cuatro millones de personas apoyaron un pedido electrónico esta semana en favor de revocar el Artículo 50, que desató formalmente el proceso de Brexit.

La marcha ocurrió mientras May, quien se opone a un segundo referendo sobre la membresía de Gran Bretaña a la UE, está dando marcha atrás a sus planes de realizar una tercera votación sobre su golpeado plan de divorcio, que el Parlamento ha rechazado sonoramente dos veces.

En una misiva enviada a legisladores el viernes por la noche, May dijo que tal vez no llevará su plan de retiro Brexit a votación en el Parlamento la próxima semana. May dijo que sólo presentaría su plan de divorcio de la UE de nuevo ante el Parlamento si ve que hay suficientes votos para aprobarla.

"Parece que no hay suficiente apoyo para volver a presentar el acuerdo la próxima semana. Si la Cámara la rechaza de nuevo, podemos pedir otra extensión antes del 12 de abril, pero eso no incluirá tener elecciones parlamentarias europeas", dijo.

El cambio de postura de May refleja las pocas probabilidades de aprobación que tiene su plan en la Cámara de los Comunes tras dos derrotas.

May también necesita la aprobación del presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, para presentar el plan por tercera vez. Bercow ha dicho que una tercera votación violaría las normas parlamentarias contra repetición de votaciones sobre un mismo tema, a menos que haya modificaciones al plan de divorcio de Brexit de May.

Casi tres años después de que los británicos votaron en favor de retirar a Gran Bretaña del bloque europeo, los líderes de la UE asumieron el control del programa de Brexit para evitar una salida caótica el 29 de marzo, que podría desestabilizar al bloque comercial más grande del mundo y tener un gran efecto negativo en Reino Unido.