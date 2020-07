Michael Cohen, exabogado personal de Trump, regresa a prisión por incumplimiento de medidas

Michael Cohen, exabogado y colaborador personal del presidente Donald Trump, regresó a una prisión federal por no cumplir ciertas condiciones del confinamiento domiciliario que le habían concedido por la pandemia de COVID-19.

Según expedientes obtenidos por The Associated Press, se ordenó que Cohen fuera puesto bajo custodia después de que él “no aceptara los términos del Monitoreo de Ubicación Federal en Manhattan”.

Sin embargo, el abogado de Cohen refutó esa aseveración y afirmó que su cliente no estuvo de acuerdo con una condición de su confinamiento domiciliario que le prohibía hablar con la prensa y publicar un libro revelador en el que había empezado a trabajar mientras estuvo en una prisión federal. Las normas también le prohibían “publicar mensajes en redes sociales”, según los expedientes.

“El propósito es evitar la glorificación o traer publicidad a su condición de preso sentenciado que purga un periodo en custodia en la comunidad”, indicó el documento.

Cohen escribió un libro que pretendía publicar y trataba sobre el tiempo que trabajó para la Organización Trump, comentaron sus abogados.

“Cohen tiene la certeza de que esto fue diseñado especialmente para él”, afirmó su abogado, Jeffrey Levine, en referencia a las condiciones del confinamiento domiciliario. “Nunca había visto algo así”.

Un funcionario del Departamento de Justicia rechazó la acusación e informó que Cohen se había rehusado a aceptar las condiciones del confinamiento domiciliario, en específico el uso de una tobillera de rastreo. El funcionario solicitó el anonimato a fin de hacer declaraciones a AP porque no estaba autorizado a hacerlo públicamente.

El asesor jurídico de Cohen, Lanny Davis, dijo que eso es “completamente falso” y apuntó que “en ningún momento Michael objetó utilizar la tobillera de rastreo”.

Cohen aceptó posteriormente todas las condiciones del confinamiento domiciliario, no obstante fue detenido, según Davis. “Está dispuesto a firmar todo el documento si es lo que se requiere" para ser liberado.

Cohen permanecía el jueves en la noche en el Centro Penitenciario Metropolitano en Manhattan, declaró Levine. Su equipo legal preparaba una apelación de emergencia para liberarlo.

Cohen, quien se declaró culpable de evasión fiscal, fraude con fondos de campaña y mentir al Congreso, había sido excarcelado el 21 de mayo bajo permiso dentro de una medida para frenar la propagación del coronavirus en prisiones federales. Cohen, de 53 años, empezó a purgar su condena en mayo de 2019 y debía permanecer tras las rejas hasta noviembre de 2021, pero se le había permitido cumplir el resto de sus tres años de condena en casa.