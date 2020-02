Michael Bloomberg debuta y es atacado por todos los aspirantes en debate demócrata

El multimillonario Michael Bloomberg participó este miércoles por primera vez en un debate demócrata; sin embargo, su debut estuvo acompañado de ataques por parte de todos los frentes que participaron en la conversación.

La aspirante Elizabeth Warren lo comparó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su trato a las mujeres, mientras que Bernie Sanders lo enfrentó por su actitud hacia los grupos minoritarios.

El debate centrado en Bloomberg, exalcalde de Nueva York, desvió parte de los ataques que Sanders podría haber recibido de sus rivales por ser el favorito actual en la carrera demócrata por la candidatura presidencial, aunque no escapó por completo de las críticas, particularmente de las de Pete Buttigieg.

Warren fue agresivo al arremeter contra Bloomberg, cuyo reciente aumento en las encuestas ha sacudido la carrera presidencial demócrata.

"Me gustaría hablar sobre contra quién competimos: un multimillonario que llama a las mujeres gordas y lesbianas con cara de caballo. Y no, no estoy hablando de Donald Trump, estoy hablando del alcalde Bloomberg ", declaró Warren, quien añadió que el país no debería cambiar "un multimillonario arrogante por otro".

La aspirante instó a Bloomberg a liberar a las mujeres de los acuerdos de confidencialidad firmados cuando resolvieron las quejas contra su compañía alegando acoso sexual y un ambiente de trabajo hostil.

Bloomberg dijo que ninguna de las mujeres que presentaron quejas contra su compañía lo acusó "de otra cosa más que tal vez no agradarles la broma que conté".

El empresario reiteró que no revocará los acuerdos de confidencialidad. "Firmaron estos acuerdos y con eso vamos a vivir", agregó Bloomberg.

La mayoría de los candidatos atacaron al exalcalde de Nueva York en su política de 'detener y registrar' llevada a cabo por el departamento de policía cuando dirigió la ciudad.

Sanders calificó la política como una afrenta "escandalosa" contra los afroamericanos y los latinos que alienarán a los votantes que los demócratas necesitan para derrotar a Trump.

Joe Biden, quien perdió parte de su apoyo de los votantes afroamericanos ante Bloomberg en encuestas recientes, recordó que la administración de Barack Obama envió monitores del Departamento de Justicia a Nueva York debido a la política. Llamó al detener y registrar "aborrecible" y "una violación de todo derecho que las personas tienen".

Bloomberg, que se disculpó públicamente por la política una semana antes de ingresar a la carrera demócrata, dijo que estaba "preocupado, avergonzado" por cómo resultó la política de detener y registrar.

Buttigieg y Amy Klobuchar también se unieron a los ataques contra Bloomberg, aunque Buttigieg también atacó a Sanders.

Buttigieg llamó a Sanders y Bloomberg "los dos candidatos más polarizadores" en la carrera por la candidatura.

Bloomberg respondió que él es el único candidato que puede vencer a Trump en noviembre y hacer un trabajo efectivo como presidente. Fue directo en sus críticas a Sanders, a quien ve como su principal competidor para la nominación demócrata.

"No creo que haya ninguna posibilidad de que el senador (Sanders) venza al presidente Trump", indicó Bloomberg. "Sé cómo enfrentarme a un estafador arrogante como Donald Trump".