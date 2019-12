Michael Bloomberg apoya el juicio político contra Trump

Michael Bloomberg, en su primera entrevista televisiva desde que ingresó a la carrera presidencial, dijo que apoya la destitución del presidente Donald Trump.

“Creo que es algo muy serio. Pero antes me oponía, pero después de ver toda la evidencia, creo que sí, triste pero sí”, dijo Bloomberg a Gayle King de CBS News en un extracto de la entrevista que se transmitirá este viernes por la mañana.

Bloomberg, el fundador y propietario mayoritario de Bloomberg, compañía matriz de Bloomberg News, anunció el 24 de noviembre su postulación. Su posición sobre el juicio político ha evolucionado desde que inició la investigación del juicio político.

El 25 de septiembre, horas antes de que la Casa Blanca publicara una transcripción de la llamada telefónica del presidente con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, el 25 de julio, Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, sugirió un enfoque cauteloso.

"Siempre he sentido que un proceso de destitución no va a pasar por el Senado, incluso si pasa en la Cámara, se convierte en algo partidista", dijo en una entrevista con Kate Bolduan de CNN. “Y no necesitamos más partidismo. Tenemos una elección en puerta. El público tiene derecho a decidir si el presidente continúa o no en el cargo o si tenemos un cambio".

Bloomberg lanza propuesta de control de armas

El candidato presidencial demócrata, Michael Bloomberg, propuso un plan de control de armas que requeriría que cada comprador complete una verificación de antecedentes y obtenga un permiso federal o estatal.

El plan también prohibiría las ventas futuras de armas de asalto. Se requeriría que las personas que ya poseen armas de asalto las registren en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Al igual que los otros candidatos, Bloomberg propuso una ley federal de "bandera roja" para eliminar temporalmente las armas de aquellos que se consideran un riesgo para sí mismos o para otros. Bloomberg también indicó que se fijaría una edad mínima de 21 años para comprar pistolas, rifles semiautomáticos y escopetas, así como más esfuerzos en la prevención de violencia y vigilancia de la industria armamentista.

Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Pete Buttigieg proponen prohibir las armas de asalto y permitir que los propietarios las entreguen voluntariamente al gobierno en lugar de exigirles que lo hagan, como han propuesto algunos candidatos.

Bloomberg anunció su propuesta para el control de armas en Aurora, Colorado, donde murieron 12 personas y otras 70 resultaron heridas en un tiroteo masivo en una sala de cine en 2012. El exalcalde de Nueva York respalda a los candidatos que apoyan las medidas de armas.