'Mi muñeca me habló, me dijo lucha': el nuevo himno de las feministas basado en canción de 31 minutos

Una de las canciones favoritas y más pegajosas del programa de televisión chileno 31 minutos, “Mi muñeca me habló”, fue retomado por feministas de ese país para convertirlo en un himno de lucha.

Esta canción, que dio a conocer Policarpo, uno de los personajes de esta serie de marionetas, fue adaptada por el colectivo Callejeras Autoconvocadas Biobio. La letra empieza así: “Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que no se puede repetir, lo que pasa en mi país".

El tema fue cantado por 30 mujeres frente a la Catedral de la Santísima Concepción -ubicada en la localidad de Concepción, que forma parte de la Región de Biobío del país sudamericano-, según se puede escuchar en videos que se han compartido en redes sociales.

“Que hoy depende de ti, que mejore este país. Dijo que en marzo las mujeres salgan todas a la calle, que se tomen los espacios”.

A fines del año el colectivo feminista Las Tesis presentó la canción y performance “Un violador en tu camino”, que se expandió por todo el mundo e incluso se tradujo a varios idiomas.