México se niega a recibir a familias migrantes, pero se está negociando con AMLO, dice Biden

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dijo este jueves que negocia con su homólogo Andrés Manuel López Obrador para que México reciba a familias de migrantes que buscan llegar a su país.

"Algunas familias no son devueltas porque México se niega a recibirlas de vuelta, no todas. Estamos negociando con el presidente de México, y creo que vamos a ver un cambio. Todas esas familias deben ser devueltas o volver. Los únicos a los que no vamos a dejar a solas al otro lado del río Bravo es a los niños", dijo en la que fue su primera conferencia de prensa como mandatario.

Biden remarcó que su administración busca cambiar las condiciones de vida en los países centroamericanos, pero admitió que no hay una "respuesta fácil" al problema.

"Estamos interviniendo en una forma razonable que servirá para incentivar a las personas a no querer salir de su país con apoyos de vivienda, agua, comida", señaló.

El presidente de EU rechazó la idea de que una multitud de migrantes esté llegando a la frontera con México.

