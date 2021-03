México recibirá 2.5 millones de vacunas COVID de AstraZeneca tras acuerdo con Biden

La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está preparando un plan para enviar alrededor de 4 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca a México y Canadá, la primera vez que Estados Unidos compartiría dosis con otros países.

El acuerdo aún no está finalizado, pero está tomando forma y Estados Unidos enviará a México 2.5 millones de dosis y a Canadá 1.5 millones de dosis, según dos funcionarios que pidieron no ser identificados porque el acuerdo no ha sido anunciado.

La inyección de AstraZeneca aún no está autorizada en EU, pero la administración de Biden tiene una reserva acumulada mientras la compañía trabaja para cumplir con una orden de EU antes de la posible autorización de los reguladores.

El Gobierno de Estados Unidos está trabajando con la compañía para explorar la viabilidad de compartir las dosis, dijo uno de los funcionarios. Reuters informó el plan anteriormente.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó este jueves que ya hay un acuerdo con Estados Unidos para vacunas contra COVID-19.

Esta semana, México hizo su segunda solicitud pública para que EU compartiera las dosis, específicamente pidiendo inyecciones del suministro de AstraZeneca.

Biden indicó el martes que está en conversaciones con países sobre compartir vacunas, pero no mencionó qué naciones. “Ya he estado hablando con varios países. Te lo haré saber muy pronto ”, precisó.

Estados Unidos continúa evaluando cómo procederá, pero México y Canadá están al frente de la línea de exportación de vacunas, afirmó a Bloomberg el funcionario, quien pidió no ser identificado porque no se ha tomado una decisión.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, comentó el 1 de marzo que Estados Unidos está enfocado en asegurar suficientes vacunas para su propia gente, pero señaló que la recuperación económica de América del Norte sería una prioridad al comenzar las exportaciones.

“El siguiente paso es la recuperación económica, y eso es asegurar que nuestros vecinos, México y Canadá, hayan manejado la pandemia de manera similar para que podamos abrir nuestras fronteras y reconstruir mejor”, expuso

Estados Unidos tiene pedidos en firme de suficientes vacunas para 500 millones de personas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. También ha ordenado suficientes inyecciones para otros 150 millones de personas de AstraZeneca, aunque la compañía aún no ha solicitado la autorización de la FDA para su vacuna.

La Casa Blanca ha dicho que está obteniendo dosis adicionales debido a la incertidumbre sobre qué vacuna será mejor para los niños y si los adultos necesitarán inyecciones de refuerzo.

Te puede interesar:

Regulador europeo da el 'sí' definitivo a vacuna COVID de AstraZeneca

Rusia afirma que vacunas COVID 'Sputnik V' incautadas en Campeche son falsas

Así será la vacunación contra COVID en Neza, Texcoco y Coacalco