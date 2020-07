México no nos ayuda en combate a pandemia; gracias a Dios construí el muro: Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este domingo que México no le ayuda para mitigar el contagio del coronavirus entre los dos países.

“No se trata solo de este país. (COVID-19) está pasando en muchos países, pero no hablan de ello en las noticias. No hablan de México y de Brasil y de algunas partes de Europa, en donde el virus llegó antes”, dijo el mandatario norteamericano en una entrevista para Fox News.

“¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Gracias a Dios construí casi todo el muro, porque si no lo tuviera tendríamos un problema mucho mayor con México (en cuestión de la propagación del virus)”, continuó.

Trump insistió en que Estados Unidos es el país con más casos confirmados de coronavirus -según la Universidad Johns Hopkins, esa nación acumula tres millones 730 mil 312 personas contagiadas de la enfermedad- debido a que hace más tests que cualquier otra entidad.

“Tenemos el mejor sistema de tests del mundo”, detalló.

De acuerdo con la institución educativa, el país norteamericano también es líder en muertes por COVID-19: reporta 140 mil 218 fallecimientos.