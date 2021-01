Merrick Garland, exnominado a la Corte, es elegido por Biden como fiscal general

El próximo presidente Joe Biden eligió a Merrick Garland, juez federal que nunca obtuvo una audiencia de confirmación como candidato de Barack Obama a la Corte Suprema hace cinco años, como su elegido para fiscal general, según dos personas familiarizadas con el asunto.

La nominación de Garland, quien actualmente se desempeña como juez principal de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, resonará entre los demócratas después de que los republicanos del Senado encabezados por Mitch McConnell le impidieron incluso obtener una audiencia de confirmación para el tribunal superior en 2016.

Biden también está eligiendo a Lisa Monaco para vicefiscal general y Vanita Gupta como fiscal general asociada, según personas familiarizadas con esas decisiones. Mónaco pasó casi dos décadas en el Departamento de Justicia y fue asesora de seguridad nacional en la administración Obama. Gupta dirigió la División de Derechos Civiles del departamento bajo el presidente Obama.

Un portavoz del equipo de transición de Biden se negó a comentar.

Biden tomó su decisión antes de la segunda vuelta de las elecciones del martes para dos escaños en el Senado de Georgia, pero no lo hizo público hasta que quedó claro que los demócratas tendrán la mayoría en el Senado. Será mucho más fácil para Biden ocupar el puesto actual de Garland en la corte de apelaciones con demócratas en la mayoría.

La elección de Garland ocupa el último de los "cuatro grandes" puestos del gabinete que le quedaban a Biden, después de nombrar anteriormente sus elecciones para secretarios de defensa, estado y tesorería.

Obama nominó a Garland en marzo de 2016 para la vacante de la Corte Suprema creada por la muerte del juez Antonin Scalia. Aunque Garland recibió elogios bipartidistas, los republicanos que controlaban el Senado argumentaron que cualquier nominación debería esperar hasta que el público estadounidense tuviera la oportunidad de votar, a pesar de que aún faltaban ocho meses para las elecciones presidenciales. Más tarde, el Senado confirmó la elección del presidente Donald Trump para el escaño, Neil Gorsuch.

Cuando la jueza Ruth Bader Ginsburg murió en septiembre del año pasado, los republicanos abandonaron su argumento sobre las nominaciones para el año electoral, impulsando una confirmación de Amy Coney Barrett días antes de las elecciones del 3 de noviembre.

La elección de Biden obtuvo una respuesta entusiasta del republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur. En un tuit, llamó a Garland "una buena elección" y "un hombre de gran carácter, integridad y tremenda competencia en la ley".

Veterano del DOJ

Garland, de 68 años, es un veterano de la comunidad jurídica y del Departamento de Justicia.

Primero sirvió en el departamento como asistente especial en la administración del presidente Jimmy Carter antes de dedicarse a la práctica privada. Regresó al departamento por un breve período en 1989 como fiscal federal adjunto.

En 1993, se convirtió en asistente del fiscal general adjunto en la división penal del departamento y luego fue ascendido a asistente principal del fiscal general adjunto.

Garland supervisó los enjuiciamientos de terrorismo nacional de alto perfil, incluidos los atentados con bombas en la ciudad de Oklahoma y en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996.

El presidente Bill Clinton nominó a Garland para ser juez en la Corte de Apelaciones de EU para el Distrito de Columbia, y fue confirmado en 1997. Se convirtió en juez principal del panel, que tiene una influencia solo superada por la Corte Suprema, en 2013.

Biden eligió a Garland después de que se hablara de figuras como la exfiscal general adjunta Sally Yates, el senador demócrata Doug Jones y el exgobernador de Massachusetts Deval Patrick como candidatos para el puesto.

Si se confirma, Garland se convertiría en el principal agente de la ley del país después de un año en el que las protestas contra el racismo sistémico, provocadas por la muerte George Floyd por la policía de Minneapolis, dominaron la política del país durante meses.

"Hay que asegurar a la gente que se puede confiar en el gobierno, que se puede confiar en el Departamento de Justicia y que tenemos un sistema donde nadie está por encima de la ley", dijo Donald Ayer, quien se desempeñó como fiscal general adjunto bajo el presidente George H.W. Bush. "Lo más importante es tener un fiscal general que lo hará el punto principal de sus dos primeros años para restaurar la confianza en el Departamento de Justicia."

Desde el comienzo de su presidencia, Trump no ocultó que esperaba "lealtad" de su fiscal general y director del FBI. En una de sus primeras crisis importantes, Trump despidió al director del FBI, James Comey, lo que precipitó el nombramiento de un fiscal especial para investigar la influencia rusa en la campaña de 2016.

Se espera que Biden y su nuevo fiscal general se comprometan a mantener una línea brillante que limite las interacciones entre el departamento y la Casa Blanca, dijeron exfuncionarios del departamento.

"No voy a decir, vayan a enjuiciar a A, B o C", dijo Biden a CNN el 3 de diciembre. "No se lo voy a decir".

Sin embargo, el departamento tendrá que navegar por las minas terrestres políticas, desde si presionar para presentar cargos contra Trump una vez que deje el cargo hasta cómo manejar una investigación criminal en curso por parte de los fiscales federales y el Servicio de Impuestos Internos sobre el hijo de Biden, Hunter Biden.

También hay una investigación sobre los orígenes de la investigación del FBI sobre la interferencia de Rusia en 2016. Está dirigido por John Durham, el fiscal de los Estados Unidos en Connecticut, a quien el entonces fiscal general William Barr designó como abogado especial en octubre. La designación ayuda a garantizar que la investigación se lleve a cabo en la administración de Biden. Es probable que Garland sea interrogado intensamente durante sus audiencias de confirmación sobre cómo planea manejar esa investigación.