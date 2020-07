Mentiras y narcisismo: el retrato del 'perturbado' presidente de EU en el libro de Mary Trump

La sobrina del presidente Donald Trump pinta, en su muy esperada memoria familiar, un mordaz retrato de un hombre entrenado en medio del engaño y 'fanfarronadas' de un padre distante y disfuncional.

Mary Trump escribe en su libro Demasiado y nunca es suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, que se movió por primera vez para tomar acciones en 2017 cuando vio "la democracia desintegrándose y la vida de las personas desmoronándose" como resultado de las acciones de su tío.

Mary culpa a una familia tóxica por criar a un hombre narcisista y perturbado que representa un peligro inmediato al público. Mary L. Trump, quien es psicóloga, escribe que Trump es un mentiroso compulsivo y que su reelección sería una catástrofe.

“Para cuando se publique este libro, cientos de miles de vidas estadounidenses habrán sido sacrificadas en el altar de la arrogancia e ignorancia voluntaria de Donald. Si obtiene un segundo mandato, sería el fin de la democracia estadounidense”, escribe la sobrina del mandatario en el libro titulado “Too Much and Never Enough, How My Family Created The World's Most Dangerous Man”.

Bloomberg News obtuvo una copia del libro, programado para la próxima semana por Simon & Schuster, escrito por la hija del difunto hermano mayor del presidente.

"Observé en tiempo real cómo Donald destruía normas, ponía en peligro alianzas y pisoteaba a los vulnerables", escribió. "Lo único que me sorprendió fue el creciente número de personas dispuestas a permitírselo."

En el libro, Mary Trump también afirma que ella fue la fuente de los documentos fiscales filtrados sobre la Organización Trump central para un informe ganador del Premio Pulitzer de The New York Times, que detalló las finanzas del presidente.

Ese informe reveló que las finanzas fueron utilizadas por el presidente durante la década de 1990 para evitar impuestos.

'Libro de falsedades'

El presidente previamente desestimó el informe del Times como una "pieza de éxito" que era "viejo" y "aburrido." El martes, la portavoz de la Casa Blanca Kayleigh McEnany llamó a la obra de Mary Trump "un libro de falsedades" lleno de "acusaciones absurdas."

El libro ha sido objeto de intensas disputas legales, con Robert Trump -el otro tío de Mary- demandando para bloquear su publicación, citando un acuerdo de confidencialidad de hace 20 años alcanzado por miembros de la familia para resolver una amarga pelea legal por la voluntad de Fred Trump, el patriarca de la familia.

"Estoy profundamente decepcionado por la decisión de mi sobrina Mary de escribir un libro sobre nuestra familia", dijo Robert Trump en un comunicado. "Su intento de sensacionalizar y caracterizar mal a nuestra relación familiar después de todos estos años para su propio beneficio financiero es tanto una parodia como una injusticia para la memoria de mi difunto hermano Fred y nuestros queridos padres."

En el libro, Mary Trump escribe que el éxito de Donald se basó en un mito, particularmente en sus días en Atlantic City. Dijo que su "evaluación exagerada de sí mismo fue simultáneamente alimentada y validada por bancos que le estaban lanzando cientos de millones de dólares y un medio de comunicación que lo prodigó con atención y elogios injustificados. Estos lo dejaron ciego ante lo grave que era su situación".

‘Pataletas y berrinches'

Mary dijo que Donald era una "construcción" de Fred Trump, y ahora "pertenecía a los bancos y los medios de comunicación."

"Era capacitado y dependiente de ellos, al igual que lo había sido de Fred. Tenía una racha de encanto superficial, incluso carisma, que atraía a ciertas personas. Cuando su habilidad para encantar topó pared, desplegó otra estrategia de negocios: hacer berrinches durante los cuales amenazó con la bancarrota o arruinar a cualquiera que no le permitiera tener lo que quería. De cualquier manera, ganó".

El libro fue originalmente puesto bajo una orden de restricción temporal antes de una audiencia del 10 de julio, pero un juez de la corte de apelaciones levantó la prohibición de publicación. Simon & Schuster luego anunció que se estaba moviendo la fecha de publicación por dos semanas. "El acto de un presidente en ejercicio de amordazar a un ciudadano privado es sólo el último de una serie de comportamientos perturbadores que ya han desestabilizado una nación fracturada frente a una pandemia global", dijo Chris Bastardi, portavoz de Mary Trump, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Ataques en Twitter

La autora dice que su tío tiene una larga historia de hacer declaraciones generales sobre su supuesto profundo conocimiento de temas importantes, mientras los medios de comunicación no lo desafían. "Se le ha permitido hablar de armas nucleares, el comercio con China, y otras cosas sobre las que no sabe nada; se ha ido esencialmente sin oposición al promocionar la eficacia de las drogas para el tratamiento de COVID-19 que no han sido probados o participar en un absurdo, historia revisionista en la que nunca ha cometido un error y nada es su culpa", escribe.

El libro también culpa al presidente por lanzar ataques viciosos en Twitter contra personas "más débiles", incluidos empleados y designados políticos que él sabe que están "limitados por su deber o dependencia" de él de disparar de nuevo.

Uno de los ejemplos más recientes, escribe Mary Trump, son los ataques del presidente a los gobernadores demócratas durante la pandemia, quienes "se ven restringidos a denunciar la incompetencia de Donald por temor a que retenga los respiradores y otros suministros necesarios para salvar vidas".

Los "defectos de personalidad única" de Donald Trump también lo hacen blanco fácil para ser manipulado por personas como el presidente ruso Vladimir Putin, el líder norcoreano Kim Jong-Un e incluso el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell, escribió Mary Trump.

La clave, según sus observaciones, es llenar al presidente con elogios -"que es el más inteligente, el más grande, el mejor"- para que haga "lo que sea que quieran, ya sea encarcelar a niños en campos de concentración, traicionar aliados, aplicar recortes fiscales que aplastan la economía, o denigrar a todas las instituciones que han contribuido al ascenso de los Estados Unidos y el florecimiento de la democracia liberal".